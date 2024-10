Geschnitzte Kürbisse und einen Haufen Süssigkeiten: Halloween ist eine wichtige und grosse Tradition in den USA. Eine amerikanische Familie, die in der Schweiz lebt, erzählt, wie sie Halloween feiert. Erfahre von Geneviève spannende Fakten rund um die USA!

Happy Halloween! So feiert man in den USA

Die USA – Ein Land, das alle interessiert

Ob durch Filme, Musik, Bräuche wie Halloween oder die Präsidentschaftswahlen – die USA sind ständig präsent. Besonders jetzt, wo die Präsidentschaftswahl vor der Tür steht, ist das Interesse weltweit gross. Kamala Harris tritt gegen Donald Trump an, und die ganze Welt schaut zu. Selbst berühmte Persönlichkeiten wie die Sängerin Taylor Swift sprechen darüber und ermutigen ihre Fans, wählen zu gehen.

Legende: Amerikanische Tradition: Genevieve schnitzt zusammen mit ihrer Mutter Kürbisse. SRF

Aber warum ist das für uns in der Schweiz so wichtig? Vieles was in den USA passiert, hat auch Auswirkungen auf Europa und die Schweiz. Das merkst du nicht nur in der Politik, sondern an Traditionen und Festen die in der Schweiz immer beliebter werden. So zum Beispiel auch Halloween.

Halloween – Ein amerikanisches Fest mit europäischen Wurzeln

Die Nächte werden länger, der Wind stärker und überall tauchen Kürbisse auf. Es ist Halloween – das gruseligste Fest des Jahres. Besonders in den USA ist Halloween sehr beliebt und wird gross gefeiert.

Aber wusstest du, dass dieser Brauch ursprünglich aus Europa kommt? Irische Auswander:innen brachten das Fest vor langer Zeit mit nach Amerika, wo es sich zu einem gigantischen Spektakel entwickelte. Heute feiern Kinder in den USA Halloween, indem sie von Haus zu Haus ziehen, um Süssigkeiten zu sammeln, und stecken dabei in den schaurigsten Kostümen.

Trick or Treat! Box aufklappen Box zuklappen Wenn du in den USA an Halloween an einer Tür klingelst, musst du «Trick or Treat!» sagen. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie «Ein Streich oder etwas Süsses!». Die Kinder verlangen damit eine Süssigkeit und wenn der oder die Bewohner:in des Hauses nichts hat, spielen sie ihm oder ihr einen Streich. In der Schweiz rufen die Kinder an der Haustür «Süsses oder Saures!»

Genevieve (13), die schon seit langer Zeit in der Schweiz lebt, schnitzt mit ihrer amerikanischen Familie jedes Jahr Kürbisse, die mit einer Kerze beleuchtet werden – die sogenannten «Jack O'Lanterns». Sie werden dann vor die Haustür gestellt und vertreiben die bösen Geister. Gleichzeitig signalisieren sie den Kindern an der Halloweennacht, dass jemand Zuhause ist und die Kinder an der Tür klingeln können.

1 / 3 Legende: Kürbisse schnitzen gehört zum Halloween der USA dazu. SRF 2 / 3 Legende: Genevieve schnitzt eine Katze auf ihren Kürbis. SRF 3 / 3 Legende: Und hier siehst du die fertig geschnitzten Kürbisse. Ganz schön gruselig, oder? SRF

«Halloween ist in der Schweiz zwar immer beliebter», erzählt Genevieve. «Aber in den USA ist es riesig! Die Häuser werden aufwendig dekoriert. Manchmal scheint es so, als sei in den USA einfach alles grösser: die Feste, die Autos, die Städte.»

Black Friday – Ein Shopping-Phänomen aus den USA

Doch Halloween ist nicht das einzige Fest, das Genevieve in der Schweiz feiert. Der sogenannte «Black Friday» ist in den letzten Jahren ebenfalls immer bekannter geworden. Dieser Tag voller Super-Schnäppchen und grosser Rabatte findet jedes Jahr am Freitag nach Thanksgiving statt und läutet die Weihnachtseinkaufssaison ein. Viele Geschäfte bieten an diesem Tag in den USA unglaubliche Rabatte – und auch in der Schweiz sieht man immer häufiger «Black Friday»-Angebote in den Läden und im Internet.

Was ist Thanksgiving? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Schön farbig und orange ist auch das Thanksgiving-Essen mit Kürbis, Mais und Süsskartoffeln. Reuters Thanksgiving ist ein wichtiger Feiertag in den USA, der jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. An diesem Tag kommen viele Familien zusammen, um für alles Gute im Leben dankbar zu sein. Es gibt ein grosses Festessen, bei dem oft ein Truthahn im Mittelpunkt steht. Dazu gibt es Beilagen wie Süsskartoffeln, Mais und Kürbiskuchen. Thanksgiving ist nicht nur ein Tag des Essens, sondern auch ein Tag, um mit der Familie zusammen zu sein und die schönen Dinge im Leben zu feiern. Es ist ähnlich wie bei uns an Weihnachten – man freut sich, Zeit miteinander zu verbringen.

1 / 2 Legende: Nicht nur orangene, sondern auch gelbe Kürbisse stehen zur Auswahl. SRF 2 / 2 Legende: Wenn der Kürbis fertig geschnitzt ist, stellt Genevieve ein Teelicht hinein und setzt wieder den Deckel drauf. So leuchtet die geschnitzte Form schön von innen. SRF

Obwohl die USA und die Schweiz sich in ihrer Grösse und in ihren Traditionen und Feiertagen unterscheiden, gibt es dennoch vieles, was über den Atlantik schwappt. Halloween, Black Friday oder auch die Präsidentschaftswahl – was in den USA passiert, beeinflusst uns auch hier.