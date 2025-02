Dein Hals kratzt, deine Nase läuft, und dann – Hatschi! Du bist krank! Aber warum passiert das? Und was sind Viren und Bakterien? Das will Kinderreporterin Annie (12) herausfinden. Deshalb besucht sie das Institut für medizinische Virologie an der Universität Zürich.

Sind hier überall Bakterien? Fragt Annie, als sie sich im Labor umschaut. Tatsächlich, Bakterien begleiten dich immer (nicht nur im Labor): Auf deiner Haut, in deinem Bauch und sogar auf deinem Lieblingsspielzeug. Viele Bakterien sind harmlos oder sogar nützlich. Sie helfen dir zum Beispiel beim Verdauen. Doch manche Bakterien machen auch krank, wenn sie in deinen Körper gelangen.

Legende: Kinderreporterin Annie im Institut für medizinische Virologie Von Auge kaum sichtbar: In einem kleinen Kästchen «wohnen» Zellen. An diesen wird geforscht. SRF

Viren: klein und fies

Was sind Viren? Auch Viren können dich krank machen. Viren sind noch kleiner als Bakterien. Sie sind so winzig, dass man sie nur mit speziellen Mikroskopen sehen kann. Im Gegensatz zu Bakterien sind Viren keine Lebewesen. Sie brauchen einen Lebensraum, also dich, um sich zu vermehren. Wenn ein Virus in deine Zellen eindringt, nutzt es diese wie eine Fabrik, um neue Viren herzustellen.

Die Zelle: Der kleinste Baustein deines Körpers Box aufklappen Box zuklappen Eine Zelle ist ein winziges Bausteinchen des Lebens. Alle Lebewesen bestehen aus Zellen. Sie haben eine Hülle, Flüssigkeit und oft einen Kern mit wichtigen Informationen. Manche Lebewesen bestehen aus einer einzigen Zelle, Menschen aus Milliarden. Zellen arbeiten zusammen, damit der Körper wächst und funktioniert.

Einblicke am Institut für medizinische Virologie

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Mit einer Pipette kann Kinderreporterin Annie ganz genau Tropfen aufziehen. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Mit einer Pipette kann Kinderreporterin Annie ganz genau Tropfen aufziehen. SRF

Bild 2 von 3. Achtung, nicht verwechseln! Unzählige von Fläschchen mit verschiedenen Flüssigkeiten stehen im ganzen Labor herum. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Achtung, nicht verwechseln! Unzählige von Fläschchen mit verschiedenen Flüssigkeiten stehen im ganzen Labor herum. SRF

Bild 3 von 3. Überall im Labor findet man auch Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel. Denn es ist wichtig, sauber zu arbeiten. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Überall im Labor findet man auch Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel. Denn es ist wichtig, sauber zu arbeiten. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Und was passiert, wenn ich krank werde? Fragt Annie als nächstes. Dein Körper ist schlau. Sobald Bakterien oder Viren in ihn eindringen, merkt er das. Dein Immunsystem schickt Abwehrzellen los, um die Eindringlinge zu bekämpfen. Manchmal bekommst du Fieber. Das passiert, weil dein Körper die Temperatur erhöht, um es den Viren schwer zu machen. Viele von ihnen mögen nämlich keine Hitze und vermehren sich dann nicht mehr so gut. Dein Körper nutzt also die Wärme, um die Krankheitserreger zu schwächen.

Legende: Unter dem Mikroskop werden die kleinen Zellen ganz gross. SRF

Warum bekommst du den «Pfnüsel»? Wenn Viren in deine Nase gelangen, erkennt dein Körper sie als Eindringlinge. Die Schleimhäute in deiner Nase schwellen an und produzieren mehr Schleim. Das hilft, die Viren nach draussen zu spülen. Ausserdem niesen wir öfter. Auch das ist eine Strategie des Körpers, um sich von den Krankheitserregern zu befreien.

Noch etwas Tolles: Dein Immunsystem kann sich «merken», wie ein Virus aussieht. Das bedeutet, dass es beim nächsten Mal schneller reagieren kann. Wenn du krank bist, arbeitet dein Körper also auf Hochtouren, um dich wieder gesund zu machen!

Was passiert mit Abfall aus dem Labor?

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Bevor Müll aus dem Labor entsorgt wird, muss er unschädlich gemacht werden. Das nennt man Inaktivierung. Dafür wird er mit heissem Wasserdampf behandelt. Eine spezielle Maschine erhitzt ihn so fest, dass Viren zerstört werden. Danach kann der Müll sicher entsorgt werden. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Bevor Müll aus dem Labor entsorgt wird, muss er unschädlich gemacht werden. Das nennt man Inaktivierung. Dafür wird er mit heissem Wasserdampf behandelt. Eine spezielle Maschine erhitzt ihn so fest, dass Viren zerstört werden. Danach kann der Müll sicher entsorgt werden. SRF

Bild 2 von 3. Mehrere Stunden muss der Abfall in der Maschine sein, um später dann «normal» entsorgt zu werden. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Mehrere Stunden muss der Abfall in der Maschine sein, um später dann «normal» entsorgt zu werden. SRF

Bild 3 von 3. Eins, zwei, drei und noch viel mehr: Es sammeln sich täglich einige Eimer an Müll an. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: Eins, zwei, drei und noch viel mehr: Es sammeln sich täglich einige Eimer an Müll an. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was hilft gegen Viren und Bakterien? «Kann man Bakterien und Viren mit Medizin besiegen?», wundert sich Annie. Ja und nein! Gegen Bakterien helfen Antibiotika. Sie zerstören die Bakterien oder verhindern, dass sie sich vermehren. Aber gegen Viren helfen Antibiotika nicht. Hier braucht dein Körper einfach Zeit. Manche Viren kann man mit Impfungen verhindern. Impfungen bringen deinem Immunsystem bei, wie es sich gegen bestimmte Viren wehren kann.

Mit Medikamenten können wir nur die Symptome bekämpfen.

Corona und die Grippenwellen Box aufklappen Box zuklappen Gibt es Corona noch? Ja, das Coronavirus gibt es immer noch. Aber fast alle Menschen hatten es schon oder sind geimpft. Deshalb haben wir Antikörper und können uns besser schützen. Es gibt immer neue Varianten, aber sie sind nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Warum gibt es immer wieder Grippewellen? Grippeviren sind schlau! Sie verändern sich immer wieder, damit unser Immunsystem sie nicht so leicht erkennt. Deshalb können wir immer wieder krank werden. Besonders im Herbst und Winter stecken sich viele Menschen an. Das hat mehrere Gründe. Draussen ist es kalt, deshalb sind viele Menschen drinnen. In geschlossenen Räumen können sich Viren leichter verbreiten. Die Heizungsluft macht die Luft trocken. Dadurch trocknen auch die Schleimhäute in der Nase aus. Sie können dann Krankheitserreger nicht mehr so gut abwehren. Ausserdem macht Kälte das Immunsystem schwächer. Die Blutgefässe in der Nase ziehen sich zusammen. So kommen weniger Abwehrzellen dorthin. Viren überleben in kalter, trockener Luft auch länger.

So bleibst du gesund!

Annie weiss: «Hände waschen hilft!» Und das stimmt. Wenn du deine Hände mit Seife wäschst, entfernst du viele Bakterien und Viren. Auch Husten in die Armbeuge und Abstand halten, wenn jemand krank ist, schützt dich.

Hier noch drei Tipps von euch aus dem «Treff», damit du schnell wieder gesund wirst:

Viel Wasser oder Tee trinken.

Gaaaanz viel Schlaf und Ruhe.

Wenn man Energie hat, raus gehen an die frische Luft.

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!