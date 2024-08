In einem Fernseh- oder Radiostudio kann es ganz schön voll werden. Da tummeln sich viele Menschen, die alle eine bestimmte Aufgabe übernehmen. SRF Kids Kinderreporter Levin (12) findet heraus, welche Berufe diese Menschen haben und wie ihre Aufgaben genau aussehen.

Legende: SRF Kids Reporter Levin in der Zentralmaske Vom Schreibtisch durchs Fernsehstudio und zum Radio schaut sich SRF Kids Reporter Levin alle Bereiche vom SRF an. SRF

Eine Fernseh- oder Radiosendung funktioniert wie ein Zaubertrick – es passiert ganz viel hinter den Kulissen, was man als Zuschauer:in gar nicht mitbekommt. Eine ganze Mannschaft arbeitet daran, dass alles perfekt läuft und deine Lieblingssendungen wie von Zauberhand auf dem Bildschirm oder im Radio erscheinen. Doch wer sind diese Menschen, und was machen sie genau?

Die Gesichter der Show

«Kamera läuft! Ton läuft! Und...bitte!» – Wenn du an eine Fernseh- oder Radiosendung denkst, fällt dir bestimmt als Erstes der Moderator oder die Moderatorin ein. Das sind die Personen, die dich durch die Sendung führen, Fragen stellen oder manchmal auch witzige Kommentare abgeben. Sie sind die «Gesichter» oder «Stimmen» der Show und sorgen dafür, dass alles spannend bleibt.

Aber wusstest du, dass sie sich gut vorbereiten müssen? Sie schreiben oft an ihren Texten mit und üben diese, damit sie vor der Kamera oder dem Mikrofon keine Fehler machen. Bestimmt kennst SRF Kids Moderatorin Angela aus den «SRF Kids News» oder Anna von «SRF Kids – Next Level».

Bevor die beiden aber ins Studio laufen, kommt noch der «Zauberer» mit Pinsel und Puder zum Einsatz. Die Maskenbildnerin sorgt dafür, dass alle vor der Kamera im grellen Scheinwerferlicht gut aussehen. Ohne diesen Feinschliff würden die Moderatoren vor der Kamera müde oder blass wirken. Man sagt dann, dass Angela und Anna vor ihrer Sendungsaufzeichnung in die Maske gehen. Dort schlüpfen sie dann in ihre Rolle als Moderatorin.

Die Maskenbildnerin

1 / 2 Legende: Angela sitzt in der Maske Maskenbildnerin Jasmin schminkt Angela vor der «SRF Kids News»-Aufzeichnung. Ohne Puder und Pinsel geht es nicht ins Studio. SRF 2 / 2 Legende: Ganz schön viele Schminksachen Die Schminkprodukte bringt Jasmin zu jedem Termin mit. Von Lidschatten über Haarspray und Concealer findet man alles in Jasmins Schminkkoffer. Da ist für jeden Moderator und jede Moderatorin das richtige dabei. SRF

Die Augen der Zuschauer:innen

Die nächste Station für die Moderatorin nach der Maske ist das Studio. Dort erwarten sie meist schon die Kameraleute und die Produzent:innen. Kamerafrau Anna ist dafür verantwortlich, die besten Bilder einzufangen. Für regelmässige Sendungen gibt es sogar kleine Markierungen am Boden des Studios, damit die Filmcrew genau weiss, wo sie das Licht und die Kameras installieren müssen. Ob eine spannende Szene aus einem Film oder ein Interview im Studio – die Kameraleute wissen genau, wie sie die Kamera bewegen müssen, damit die Zuschauer:innen das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein. Ohne sie gäbe es kein Bild auf dem Fernseher!

Zusätzlich hinter der Kamera steht meist eine Produzentin. Sie ist sozusagen die Chefin hinter den Kulissen, die alles organisiert und den Ablauf plant. Produzentin Sula plant die «SRF Kids News»-Sendungen und bestimmt, wie sie aussehen oder was darin vorkommen soll. Während einer Aufzeichnung gibt Sie Anweisungen und Tipps, wie die Sendung noch besser aussehen kann. Bevor die Sendung dann veröffentlicht wird, schaut sich der Produzent nochmal alles ganz genau an, damit auch ja keine Fehler oder unschöne Bilder darin vorkommen.

Bevor ich die Sendung zur Veröffentlichung weitergebe, kenne ich jedes einzelne Wort und jede Bildsequenz auswendig.

Die Produzentin

1 / 3 Legende: Kamerafrau Anna filmt Angela für die «SRF Kids News» SRF 2 / 3 Legende: Produzentin Sula erklärt, was Angela noch verbessern soll SRF 3 / 3 Legende: Sula macht die Vor- und Nachbereitung der «SRF Kids News» Planen, organisieren und überprüfen – das sind wichtige Aufgaben, die Sula übernehmen muss. SRF

Immer auf der Jagd nach einer guten Geschichte

Auch die Videojournalist:innen spielen eine wichtige Rolle im Radio- und Fernsehgeschehen. Sie sind ständig auf der Suche nach interessanten Geschichten, recherchieren, führen Interviews und filmen spannende Ereignisse. Ihre Beiträge siehst du später in den «SRF Kids News». Sie sind vor Ort und müssen manchmal blitzschnell handeln, um die besten Aufnahmen zu machen. Nach dem Filmen ist vor dem Schnitt: Videojournalist Tobi schneidet die Beiträge nach dem Filmen zusammen und bearbeitet sie am Computer, damit alles perfekt aussieht.

Manchmal habe ich über zwei Stunden Filmmaterial und muss eine Geschichte daraus schneiden, die vier Minuten lange dauert.

Legende: Videojournalist Tobi Der Beruf Videojournalist wird gerne auch mit VJ abgekürzt. SRF

Geschenke verpacken: So kommt deine Sendung zu dir

Wenn die Sendung fertig ist, muss sie noch zu den Zuschauern oder Zuhörerinnen gelangen. Hier kommt der Distributionsexperte ins Spiel. Er sorgt dafür, dass die Sendung pünktlich im Fernsehen oder Radio ausgestrahlt wird. In der heutigen Zeit, wo viele Sendungen auch im Internet zu sehen sind, stellt er sicher, dass sie auf den richtigen Webseiten oder Apps landen. Ohne ihn könnten viele Menschen die Sendung gar nicht finden und sie sich nicht anschauen!

Vanessa ist bei SRF Kids für diese Aufgabe zuständig. Sie achtet darauf, dass die Sendungen und Artikel, die dann im Internet, im Fernsehen und im Radio erscheinen, schön aussehen, damit du neugierig wirst und darauf klickst. Sie verpackt also die Sendung wie ein Geschenk und schmückt sie mit Bildern oder kleinen Beschriftungen, damit sie als schönes Gesamtpacket bei dir Zuhause ankommt.

Wenn ich meinen Beruf beschreibe, spreche ich oft vom Pöstler. Ich bringe die Sendung dorthin, wo sie hingehört.

Legende: Im Radiostudio herrscht eine lockere Stimmung SRF

Unerwartet, aber notwendig!

Hättest du gedacht, dass beim SRF auch Schreiner oder Logistikerinnen arbeiten? Es gibt viele Berufe, an die man nicht in erster Linie denkt, wenn man an Medienschaffende denkt.

Ein Schreiner baut zum Beispiel die Möbel oder Kulissen, die du im Studio siehst. Die Schneiderin näht die Kleidung, die die Moderator:innen tragen. Dann gibt es noch die Requisitenverantwortlichen, die dafür sorgen, dass alles, was in der Sendung benutzt wird – vom Buch bis zum Fahrrad – genau richtig aussieht.

Legende: Die hauseigene Schreinerei vom SRF Hier wird gesägt, gebohrt und geklebt. Alle möglichen Requisiten und Bühnenbilder entstehen in der Schreinerei vom SRF. SRF

Und wer sorgt dafür, dass all diese Dinge rechtzeitig an ihren Platz kommen? Die Logistikerinnen! Sie planen und organisieren den Transport von Kameras, Requisiten und anderen wichtigen Materialien. Ohne die Logistikerinnen würde am Set vielleicht etwas Wichtiges fehlen, und die Show könnte nicht wie geplant stattfinden.

Legende: Lastwagen und Lieferwagen Wie das ganze Film- und Radiomaterial von A nach B kommt – damit beschäftigen sich die Logistiker:innen vom SRF. SRF

Alle Wege führen zum SRF...

Beim SRF arbeiten rund 3'200 Menschen in unzählig vielen verschiedenen Berufen – von den Moderatoren bis hin zu den Logistikern. Und das ist nur ein kleiner Teil des ganzen Medienhauses! Insgesamt gibt es bei der SRG, zu der SRF gehört, sogar 7'194 Mitarbeiter.

Wie wird man zum Medienprofi? Box aufklappen Box zuklappen Verschiedene Hochschulen bieten spannende Studiengänge wie Journalismus, Multimedia Production oder Medienwissenschaft an – ideale Wege, um in die Medienbranche einzusteigen. Wenn du lieber praktische Fähigkeiten entwickeln möchtest, sind Lehrausbildungen zur Mediamatikerin, zum Kameramann oder zur Maskenbildnerin perfekt, um direkt in den Medienjob einzusteigen. Für einen ersten Einblick in die Medienwelt sorgt der SRF Kids Kinderreporterkurs. Hier lernst du alles, was du brauchst, um fesselnde Interviews zu führen und professionell zu moderieren.

Nun weisst du also, wie der Zauber zum Beispiel der «SRF Kids News» entsteht. Die ganze Magie steckt in den vielen verschiedenen Menschen, die mitarbeiten und alle möglichen Aufgaben übernehmen, um verschiedene Sendungen zu verwirklichen. Wenn du noch mehr erfahren möchtest, wie es hinter den Kulissen von SRF Kids aussieht, dann schau dir das Video dazu an, wie die «SRF Kids News» entstehen.