SRF Kids Kinderreporterin Aurelia (im «Treff» Hildegard) und Reporter Raphael Wallimann sind auf einer wichtigen Mission. Diese führt sie vom Hauptbahnhof Zürich mit dem Zug auf direktem Weg in die Bundesstadt Bern. Vom Bahnhof Bern aus spazieren sie ein paar Minuten, bis sie vor einem imposanten Steingebäude mit einer grossen, grünen Kuppel stehen - errätst du wo?

Zu Besuch im Bundeshaus

1 / 2 Legende: Aurelia auf dem Bundesplatz Kurz vor dem Treffen mit Bundesrat Beat Jans ist SRF Kids Kinderreporterin Aurelia schon ein bisschen hibbelig. Auf dem Foto sieht man ihr das aber natürlich nicht an. SRF 2 / 2 Legende: Die bekannteste Kuppel der Schweiz? Die grüne Kuppel hoch oben auf dem Parlamentsgebäude (umgangssprachlich «Bundeshaus») ist von weitem sichtbar. SRF/Simone Hofstetter

Der Frischling unter den Bundesräten

Aurelias Blick führt hoch zur Kuppel des Bundeshaus, das mitten in der Berner Altstadt steht. Sie ist aufgeregt, denn in wenigen Minuten wird sie zum ersten Mal Bundesrat Beat Jans treffen und ihn sogar interviewen.

Bundesrat Beat Jans ist an diesem Tag erst seit 126 Tagen im Amt, also noch gar nicht lang. Vier Jahre wird er als Bundesrat amtieren. Aurelia trifft den Bundesrat an seinem neuen Arbeitsort, dem Bundeshaus West. Zum Glück kennt sich Beat Jans bereits ziemlich gut aus - vor seiner Wahl zum Bundesrat war er nämlich Nationalrat und arbeitete im Parlamentsgebäude nebenan.

Ich bin mega aufgeregt, aber ich freue mich auch mega, den Bundesrat Beat Jans zu treffen.

Einmal im Jahr wechseln die Bundesrät:innen den Sitzplatz

Aurelia und Raphael betreten das altehrwürdige Bundesratszimmer. Dort hält der gesamte Bundesrat immer mittwochs seine Sitzung ab. Und dann ist es soweit: Bundesrat Beat Jans tritt ein und heisst die beiden willkommen. Zuerst zeigt er Aurelia das Bundesratszimmer, in dem alle sieben Bundesrät:innen ihren festen Sitzplatz haben. Dieser wechselt aber jedes Jahr. Was es damit auf sich hat, hörst du in der Reportage.

Schau dich im Bundesratszimmer um!

1 / 4 Legende: Der Sitzplatz von Neu-Bundesrat Beat Jans Die Sessel im Bundesratszimmer findet Bundesrat Beat Jans sehr bequem. Jede:r Bundesrät:in hat für ein Jahr einen festen Sitzplatz. Dann wird gewechselt. SRF 2 / 4 Legende: Bundesrat Beat freut sich über Aurelias politisches Interesse Aurelia hat sich im Vorfeld selbst überlegt, was sie den Bundesrat fragen möchte. Auch die Kinder im «Treff» haben uns ihre Fragen geschickt. SRF 3 / 4 Legende: Exklusiver Einblick ins Bundesratszimmer So sieht also der Raum aus, in dem immer mittwochs an der Bundesratssitzung die wichtigsten Themen unseres Landes besprochen werden. SRF 4 / 4 Legende: Sitz der Bundespräsidentin Viola Amherd Während eines Jahres ist dies der Platz der amtierenden Bundespräsidentin, Viola Amherd. Die/der Bundespräsident:in wird einmal im Jahr von der Bundesversammlung (National-und Ständerat) gewählt. SRF

In der Politik geht es darum, jetzt so zu entscheiden, dass es den Menschen in der Zukunft möglichst gut geht.

Der Bundesrat Box aufklappen Box zuklappen Die sieben Bundesrät:innen der Schweiz bilden die Regierung. Diese hat ihren Sitz im Bundeshaus in Bern. Jeder Bundesrat und jede Bundesrätin leitet eine Abteilung (Eidgenössisches Departement). Bundesrat Beat Jans leitet das Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Die wichtigsten Aufgaben des Bundesrats: Neue Gesetze vorschlagen.

vorschlagen. Entscheidungen des Parlamentes und des Volkes umsetzen.

des und des umsetzen. Die Schweiz im Ausland vertreten.

im vertreten. Die Sicherheit der Schweiz gewährleisten. Der Bundesrat wählt jedes Jahr ein:e Bundespräsident:in. Diese Person vertritt den Bundesrat bei wichtigen Verhandlungen, leitet die Sitzungen und entscheidet bei umstrittenen Fragen.

Musik hilft Beat Jans sich zu konzentrieren

Der Bundesrat freut sich über Aurelias Interesse an der Schweizer Politik. Sie aber möchte auch noch mehr über die persönlichen Interessen von Beat Jans erfahren. Der Bundesrat erzählt ihr, dass er sehr gern Musik hört, während er seine Reden vorbereitet oder Texte liest. Möchtest du wissen, was das Lieblingsessen von Beat Jans ist und was für Haustiere er in seinem Leben schon hatte? Dann höre jetzt die Reportage!

Musik zu hören, während ich wichtige Sachen vorbereite, hilft mir und gibt mir ein gutes Lebensgefühl.

Auf Safari im Bundeshaus

1 / 3 Legende: Wandeln in der Wandelhalle SRF Kids Kinderreporterin Aurelia und Reporter Raphael besichtigen nach dem Treffen mit Bundesrat Beat Jans weitere Teile des Bundeshaus. Hier spazieren sie durch die 44 Meter lange Wandelhalle. SRF 2 / 3 Legende: Die Wandelhalle – ein Ort der Begegnung Unter den spektakulären Deckenbildern des Tessiner Künstlers Antonio Barzaghi-Cattaneo besprechen und treffen sich die Ratsmitglieder während der Sessionen. Auch empfängt der Bundesrat hier Staatsbesuch aus dem Ausland. SRF 3 / 3 Legende: Debriefing an der frischen Luft Dieser Tag war ganz schön aufregend – auf der Bundesterrasse tauschen sich Aurelia und Raphael über diesen aussergewöhnlichen Tag aus. SRF

Na, genug gelesen und Lust, dein Wissen über den Bundesrat und die Schweizer Politik zu testen? Dann mache jetzt das «Quiz der Woche» dazu!