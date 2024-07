Klein aber oho: Die Ukulele hat es melodisch ganz schön drauf! SRF Kids Kinderreporter Momodou (10) besucht den Unterricht bei Ukulele-Lehrperson Charlie Fischer und will herausfinden, was die Ukulele so beliebt macht.

Ich hätte nicht gedacht, was für Musik man alles mit der Ukulele machen kann!

1 / 3 Legende: Unterwegs für die Ukulele Ukulele-Lehrperson Charlie findet: Ukulele können alle spielen! Sie unterrichtet momentan Schüler:innen im Alter von 4 bis 63 Jahren. SRF 2 / 3 Legende: Stimmen, bis die Töne sitzen Ukulele-Schülerin Malia stimmt ihre Ukulele vor dem Unterricht mithilfe eines Stimmgeräts. SRF 3 / 3 Legende: Vertieft ins Spiel Die vier Ukulele-Schülerinnen Jean-Louise, Malia, Noemi und Meret spielen alle konzentriert auf ihren Instrumenten. Ihre Finger hüpfen dabei flink über die Saiten. SRF

Bei Charlies Ukulele-Stunde zuzuhören, ist fast wie an ein Konzert gehen: Ein wahrer Ohrenschmaus! Schon die Töne des ersten Lieds kommen Momodou bekannt vor: Jean-Louise, Malia, Noemi und Meret üben nämlich gerade das Lied «The Lion Sleeps Tonight» aus dem Film «König der Löwen» für eine Aufführung.

00:21 Video SRF Kids Reporter:in: The Lion Sleeps Tonight auf der Ukulele Aus SRF Kids Videos vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Mit den Jahren wird das Ukulele spielen einfacher.

Die Geschichte der Ukulele Box aufklappen Box zuklappen Instrumentenbauer auf der portugiesischen Insel Madeira haben das Instrument Ukulele als Erste gebaut. Damals trug es aber noch einen anderen Namen, vermutlich «Braguinha». Ein portugiesischer Einwanderer brachte das Instrument etwa um 1879 mit auf die Insel Hawaii. Dort erhielt es seinen heutigen Namen «Ukulele» und verbreitete sich rasch. Die Hawaiianer:innen spielten das Instrument nämlich sehr gern. Und: sogar am Königshof war Ukulele-Musik sehr gefragt.

Die drei grossen Ukulele-Wellen

Charlie weiss, dass die Ukulele je länger je mehr in die Schweizer Klassenzimmer einzieht. Und auch auf der ganzen Welt wird die Ukulele immer beliebter. Das passiert allgemein in Phasen – in der Fachsprache «Wellen» genannt: Seit 1998 befinden wir uns in der 3. Welle. Die anderen beiden Wellen fanden anfangs und Mitte des 20. Jahrhunderts statt. Während einer solchen Welle lernen viele neue Menschen die Ukulele kennen – und einige verlieben sich dann in das Instrument, etwa so wie Charlie und ihre Ukulele-Schüler:innen.

00:20 Video SRF Kids Reporter:in: Im Ukulelenunterricht Aus SRF Kids Videos vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Ist die Ukulele die neue Blockflöte?

Obwohl viele Menschen die Ukulele mögen, spielen in der Schweiz immer noch mehr Kinder Blockflöte, Klavier und andere bekannte Instrumente. Die Ukulele gilt nämlich noch nicht an jeder Schule als offizielles Musikinstrument, die Blockflöte hingegen schon.

1 / 2 Legende: Momodou lernt Ukulele spielen Malia bringt Momodou ein einfaches Lied auf der Ukulele bei. Momodou mag Instrumente sehr und hat selbst mehrere davon Zuhause. SRF 2 / 2 Legende: Gemeinsam zupfen und schrummen Momodou findet in der heutigen Ukulele-Stunde heraus, was beim Ukulele spielen einfach oder schwierig ist und welches die Lieblingslieder der Mädchen sind. SRF

