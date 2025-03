Im luzernischen Buttisholz beginnt der «Schmutzigi Dunnstig» nicht mit einem Wecker – sondern mit Guggenmusik. Kinderreporterin Kim (13) ist mittendrin: Seit zwei Jahren spielt sie in der Guggenmusik Schopperassler mit. Doch wie fühlt es sich an, fester Bestandteil der eigenen Dorffasnacht zu sein?

Im Zuhause der Kinderreporterin Kim brennt am «Schmutzige Dunnstig» bereits um fünf Uhr morgens Licht. Noch etwas verschlafen, aber voller Vorfreude, steht Kim in ihrem Guggenkleid bereit. Das Motto dieses Jahr: rockig! Noch ein paar Sterne ins Gesicht gemalt, die Trompete geschnappt - und los geht’s.

Legende: Törööööö! Kim (13) spielt Trompete in einer Guggenmusik. SRF

Der Urknall als Fasnachtsstart

Um kurz vor sechs Uhr trifft sich die Guggenmusik Schopperassle. Ein «Hoi» hier, ein Lachen dort und Spannung liegt in der Luft. Plötzlich – Boooooom! Das Knallen eines Feuerwerks als Startsignal für die Fasnacht ist zu hören!

Mit dem Urknall geht es los.

Die Schopperassler setzen sich in Bewegung. Kim setzt die Trompete an und bläst hinein, so laut sie kann. Um sie herum klingen Trommeln, Posaunen und Schlagzeuge. Die Melodien tönen laut, schräg und doch harmonisch – genau so, wie Guggenmusik sein soll!

Auch Rauchbomben gehören zur Fasnacht dazu...🎊.

Die Gugger sind um sechs Uhr morgens alles andere als müde...

Generationen und Familie in der Guggen vereint

Kinderreporterin Kim kennt das aber schon, es ist ihr zweites Jahr in der Guggen. Seit zwei Jahren spielt sie in der Guggenmusik Schopperassler mit. Mit zwölf Jahren hat sie angefangen, manche fangen sogar noch früher an – das jüngste Mitglied ist gerade einmal sechs Jahre alt. Doch die Gugge ist nicht nur für Kinder: Auch Erwachsene sind dabei. Die Schopperassler sind aber vor allem eine echte Familiengugge – wer hier mitspielen will, muss mit jemandem verwandt oder bekannt sein.

Die Schopperassler

Nicht ganz einfach, den ganzen Tag auf den Beinen zu sein und konzentriert zu spielen.

Bazumzzzzzz!🥁

Die Kleinen ganz Gross mit dabei.

Zu viel Aufkleber und Plaketten am Fastnachtskostüm gibt's nicht!

Ufff! Vor dem grossen Umzug braucht es doch noch eine kurze Pause.

Gfürchig! Alle Mitgliederinnen und Mitglieder der Guggen sind passend zum Thema «abgerockt» geschminkt.

Durch das Dorf mit lauter Musik

Nach dem Urknall ziehen die Guggen den ganzen Morgen mit ihren Ständchen durch das Dorf. An verschiedenen Plätzen bleiben sie stehen und spielen für die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Grosseltern stehen am Strassenrand und geniessen den Fasnachtstrubel. Praktisch alle sind verkleidet, einige tanzen sogar zur Musik mit.

☀️☀️☀️

Auch am Nachmittag wird es noch einmal laut. Der grosse Fasnachtsumzug zieht durch das Dorf. Guggen, geschmückte Fasnachtswagen, verkleidete Schulklassen: Von Jung bis Alt sind alle mit dabei. Auf dem Dorfplatz wird gesungen, getanzt und natürlich musiziert.

Die nächsten Tage laufen gleich wie heute. Ständlitoure, spiele und fäschtä!

So viele Farben an der Fasnacht Buttisholz... 🎉🌈

Hier bleibt niemand verschont: Zwei Fasnächtler blasen am Umzug Sägemehl in die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bunt und wild: So waren einige der Frisuren an der Buttisholzer Fasnacht.

Noch ein letztes Mal Winter... ❄️

Passend zum Thema Winter sind diese Schülerinnen als Schneeflöckchen verkleidet.

Phuuu! So lange Trompete zu spielen braucht einen langen Atem.

