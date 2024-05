«Als Star trinkt man am Morgen als Erstes einen Kaffee oder schaut aufs Handy», sagt SRF Kids Kinderreporterin Frida. Das hat sie an den Swiss Music Awards (SMA) 2024 herausgefunden. Doch beginnen wir einmal von vorne.

Die beiden SRF Kids Kinderreporterinnen Emma und Frida (im «Treff» heissen sie Arwen11 und Frida26) wollen Einiges herausfinden: Schlafen Musiker:innen wirklich immer aus? Spielen sie am Wochenende immer Konzerte? Haben sie immer montags frei? Um diese Frage zu klären, besucht Emma Sänger Dabu von der Band Dabu Fantastic und Frida interviewt an den Swiss Music Awards (SMA) verschiedene Schweizer Stars der Musikszene.

Die Bühne ist nicht der grösste Teil des Alltags, dafür der Schönste.

Eine musikalische Einladung

Es ist ein richtiger Glückstag für Emma. Denn Sänger Dabu hat sie für ein Interview zu sich nach Hause eingeladen und holt sie sogar mit der Tram ab. Einmal angekommen, stechen Emma im hellen Berner Wohnzimmer von Dabu nebst einem Regal voller Schallplatten sofort eine Gitarre und ein glänzender, schwarzer Flügel ins Auge. Dieser nimmt ganz schön viel Platz ein im Raum.

In den vier Wänden eines Musikers 👨🏽‍🎤🎹

1 / 3 Legende: In der Tram lässt es sich prima plaudern SRF Kids Kinderreporterin Emma möchte von Sänger Dabu wissen, wann er denn heute aufgestanden ist. Es stellt sich heraus: Sie musste für die Schule früher aufstehen. SRF 2 / 3 Legende: Zuhause bei Dabu von Dabu Fantastic Dabu kann super singen und beherrscht darüber hinaus auch noch das Klavier- und Gitarrenspiel! SRF 3 / 3 Legende: Ein exklusives Wohnzimmer-Konzert für SRF Kids! Und natürlich gibt es auch noch etwas auf die Ohren: Dabu erklärt Emma, wie er jeweils übt. Als Hör-Kostprobe gibt es das Lied «Aline». Wie das tönt, erfährst du in der Reportage. SRF

Üben ist der Schlüssel zum Erfolg

Dabu will heute noch am Flügel üben. Denn das Sprichwort «Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen» trifft auch auf erfahrene Musiker:innen zu. Auch Dabu muss viel üben, damit er sich die Songtexte merken kann und seine Einsätze an der Gitarre und am Klavier beim Bühnenauftritt richtig sitzen und locker von der Hand gehen. Das alles braucht sehr viel Zeit!

Wenn ich an die gemeinsamen Probe komme und nicht geübt habe, hat der musikalische Leiter keine Freude.

Doch bevor es ans tägliche Üben geht, startet der Zürcher Sänger, der seit Kurzem in Bern lebt, gemütlich in den Tag. Als erstes putzt er sich die Zähne und macht in dieser Zeit Kaffee. Anschliessend liest er für etwa eine halbe Stunde im Bett. Das findet der Sänger etwas vom Schönsten in seinem Alltag.

Dabu Fantastic Box aufklappen Box zuklappen Dabu Bucher - kurz Dabu genannt - gründete 2008 im Zürcher Oberland die Band Dabu Fantastic. Insgesamt gehören 6 Musiker zur Band. Dabu ist der Leadsänger und spielt unter anderem Gitarre und Klavier. 2016 erschien der Song «Angelina», der zu einem richtigen Ohrwurm wurde und an den Swiss Music Awards 2017 als Best Hit ausgezeichnet. 2024 sind Dabu Fantastic mit ihrem Album «Ciao Baby, Ciao» auf Tour.

Kaffee scheint für Musiker:innen ein wichtiger Begleiter zu sein. So können auch Baschi, Peter Reber, Marc Sway und Marius Bear morgens alle nicht auf ihren heissgeliebten Kaffee verzichten. Nur Sänger Remo Forrer startet ein wenig anders in den Tag: Er lässt am liebsten schon morgens beim Zähneputzen Musik laufen. Das haben wir alles an den SMA erfahren.

Ein Abend voller Stars und Glamour 🌟

1 / 7 Legende: SRF Kids Kinderreporterin Frida interviewt am roten Teppich Musiker Marc Sway plaudert gern mit Frida und verrät ihr, dass auch er am Morgen als Erstes am Liebsten einen Kaffee trinkt. Und damit ist er längst nicht allein... SRF 2 / 7 Legende: Eine Grimassen-Challenge für die Stars ...hat sich Frida überlegt. Da ist Sänger Marius Bear sofort dabei. Er setzt Frida sogar seine Sonnenbrille auf. Die steht ihr recht gut, findet ihr nicht auch? SRF 3 / 7 Legende: Frida trifft einen «alten Bekannten» Auch Remo Forrer, der Sänger des #SayHi 2023-Songs, macht gern mit bei Fridas Grimassen-Challenge! SRF 4 / 7 Legende: Immer für einen Spass aufgelegt ...ist auch Sängerin Eliane an den SMA 2024. SRF 5 / 7 Legende: Wer schafft die verrücktere Grimasse? Zunge rausstrecken ist am roten Teppich nicht erlaubt? SRF Kids Kinderreporterin Frida gibt Sänger Baschi die Erlaubnis! SRF 6 / 7 Legende: Gute Laune an den SMA 2024 Auch Peter Reber, der Sänger des Hits «Ds Hippygspängstli», kann Frida zu einer Grimasse überreden. SRF 7 / 7 Legende: Ein bekanntes Gesicht am roten Teppich Auch Céline Werdelis von SRF 3 ist unterwegs um die Musiker:innen mit Fragen zu löchern. SRF

Swiss Music Awards Box aufklappen Box zuklappen Die Swiss Music Awards (SMA) sind die grösste Musikpreisverleihung der Schweiz. Der Anlass findet einmal im Jahr statt. Dabei erhalten die besten Musiker:innen der letzten 12 Monate Preise in zehn nationalen und vier internationalen Kategorien. Am 8. Mai 2024 gewannen unter anderem Sänger Baschi in der Kategorie Best Male Act, Musikerin Joya Marleen (Best Female Act) und die Berner KultBand Patent Ochsner (Best Live Act) je einen Swiss Music Award.