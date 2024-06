Nur Sekunden nachdem Lily (im «Treff» heisst sie PowerLi) durch die schwere Metalltür geht, fühlt sie sich, als ob sie auf einer Eisscholle am Nordpol stünde. Plötzlich herrschen Minustemperaturen, obwohl es kurz zuvor noch sommerliche 30 Grad waren! Keine Sorge, unsere Kinderreporterin hat sich nicht aus Versehen ins Land der Eisbären verirrt, sondern nimmt gerade den Kühlraum der Gelateria di Berna (eine Glacé-Theke in Bern, siehe unten) unter die Lupe.

Legende: Willkommen im Glacé-Paradies! Lily staunt nicht schlecht: Ihr Glacé-Traum ist wahrgeworden! Doch leider ist es bei den Minustemperaturen hier drin viel zu ungemütlich, um auch noch ein kaltes Glacé zu essen. SRF

Im Land der gefrorenen Schätze

Im Kühlraum ist es minus 19 Grad kalt. «Brrrrr» findet Lily! Hier werden die ganzen Glacé-Schätze, verpackt in weissen Vaschette (das heisst «Schale» auf Italienisch; gemeint ist ein Glacé-Behälter), gelagert. Sie tragen fantasievolle Namen, wie «Amarena», «Fragola Aceto Balsamico» oder «Mango Alphonso». Die Glacés brauchen die Minustemperaturen, damit sie nicht schmelzen.

Legende: Kurz-Trip zum Nordpol! Der Kühlraum ist eine willkommene Abwechslung wenn es draussen sehr heiss ist. Doch schon nach wenigen Sekunden wird es ziemlich kalt. SRF

Lily spachtelt ihr erstes Glacé

Nach der Nordpol-Expedition, äh, Kühlraum-Inspektion, muss sich Lily zuerst wieder aufwärmen. Damit das schnell geht, hat «Gelatiere» (das ist der Ausdruck für die Person die Glacé produziert) Gianna schon die perfekte Aufgabe für sie vorbereitet: Lily darf ein Glacé spachteln. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt, und braucht auch viel Kraft!

Spachteln, was das Zeug hält!

1 / 4 Legende: Lily wird zur Gelatiere Bevor Lily loslegen kann, wird sie nach Gelateria die Berna-Vorschriften eingekleidet und wäscht und desinfiziert sich die Hände. So ist sie bald nicht mehr von den «echten» Gelatieri zu unterscheiden. SRF 2 / 4 Legende: Spachteln will gelernt sein Glacé spachteln braucht viele Muskeln und Konzentration. Zum Glück hat Lily beides drauf. SRF 3 / 4 Legende: Lily im Glacé-Fieber Lily hat für ihr erstes Glacé zwei verschiedene Sorten ausgewählt: Einmal Fragola Aceto Balsamico und obendrauf noch die Sorte Mango Alphonso. SRF 4 / 4 Legende: Prädikat: «sehr gut und sehr lecker» Gelatiere Gianna findet, Lily hat ihre Aufgabe sehr gut gemeistert. Lily würde auch gleich noch weiter spachteln, doch es warten noch andere Aufgaben auf sie. SRF

Gelateria die Berna Box aufklappen Box zuklappen Die Gelateria di Berna ist ein mittlerweile sehr bekanntes Glacé-Unternehmen in der Schweiz. An 8 Standorten in 3 Städten kannst du ihre leckeren Gelati probieren. Gegründet haben die Gelateria mit dem rosa-braunen Logo im Jahr 2010 4 Freund:innen (3 davon Brüder). Ihre Motivation waren ihre glücklichen Erinnerungen ans Gelati essen in den Campingferien in Italien. Das Wort «Gelati» heisst übrigens Glacé (in der Mehrzahl) auf Italienisch und «Gelateria» bedeutet Glacé-Laden.

Die Rezepte: streng geheim!

Nach der ersten Challenge darf Lily Gianna nun noch bei der Produktion eines Pistazien-Glacés (mit vollem Namen heisst die Sorte «Pistacchio di Bronte») und eines «Mare di Berna»-Glacés unterstützen. Zuerst muss die SRF Kids Kinderreporterin drei schwere Säcke gefüllt mit Glacé-Masse aufschneiden und in die Glacé-Maschine einfüllen. Da sind wieder Muckis und Sorgfalt gefragt.

Alle Glacé-Massen der Gelateria di Berna werden bereits an einem anderen Ort vorbereitet, so dass die Rezepte geheim bleiben. Nicht einmal Gianna kennt sie. Während die dickflüssige, grünliche Pistazienmasse in die Maschine reinläuft, gibt sie ein lustiges Gurgel-Geräusch von sich. Wie das tönt, hörst du in der Reportage.

1 / 2 Legende: Ab ins kalte Vergnügen! Lily gibt sich beim Öffnen des Verschlusses grosse Mühe, dass die flüssige Pistazienmasse nicht aus Versehen ausläuft. SRF 2 / 2 Legende: Hokuspokus Pistazienmasse, aus dir gibts jetzt Pistazien-Glacé! Lily ist fasziniert: Die Verwandlung von flüssiger Pistazien-Masse zu festem Pistazien-Glacé hat in nur wenigen Minuten stattgefunden! SRF

Nach weniger als zehn Minuten ist die Masse schon fest geworden. Sie läuft langsam aus der Maschine heraus und wird von Gianna in eine Vaschetta gefüllt. Jetzt muss es schnell gehen, denn die Glacé schmilzt an der Wärme. Lily darf das Pistazien-Glacé mit einer Handvoll Pistazien dekorieren. Anschliessend geht es für die Glacé für eine Viertelstunde ab in den Schock-Gefrierer bei minus 35 Grad. Erst nachher kommt das Glacé in den Gefrierschrank, wo es wartet, bis es in die Vitrine gestellt wird.

1 / 3 Legende: Eine XXL-Portion Pistazien-Glacé! Vor Kinderreporterin Lily türmt sich leckeres Pistazien-Glacé auf. Dieses bestreut sie nun mit Pistazienkernen. SRF 2 / 3 Legende: «SRF Kids» gibts neu auch als Glacé! Als Lily zwei «Mare di Berna»-Vaschette dekorieren darf, hat sie die zündende Idee, diese mit «SRF Kids» zu beschreiben. Und so stehen sie nun in Bern in der Vitrine der Gelateria di Berna, wenn sie noch nicht gegessen worden sind. SRF 3 / 3 Legende: Ein fantastischer Anblick... ...und fast zu schade, um anzuspachteln! Die leckeren Glacé-Sorten in der Vitrine der Gelateria di Berna. SRF

Ein Glacé irgendwo holen und geniessen ist toll. Fast noch schöner ist es, wenn man das eigene Glacé verspeisen kann. Ihr habt uns im «Treff» Rezepte geschickt, die du auf jeden Fall testen solltest!!

Das sind eure Lieblings-Glacé-Rezepte!🍓❄️🍨

1 / 4 Legende: Erdbeersorbet «Treff»-Mitglied LenaLinaLu hat dieses Rezept für Erdbeersorbet ausprobiert und kann es empfehlen! SRF 2 / 4 Legende: Einblick in die Glacé-Küche LenaLinaLu hat das Rezept zusammen mit einer Freundin ausprobiert. SRF 3 / 4 Legende: Himbeersobet Frucht, fruchtiger, Himbeersorbet! Auch Minguin kann sich im Sommer dank ihrem selbstgemachten Himbeerglacé eine Erfrischung gönnen. SRF 4 / 4 Legende: Glacé leicht gemacht Auch «Treff»-Mitglieder Indira und Darius schwärmen für selbstgemachtes Glacé! Selbstgemacht muss nämlich nicht immer aufwändig sein und gesund kann auch ganz lecker schmecken. SRF

Läuft auch dir schon das Wasser im Mund zusammen? Dann hoffen wir, dass die nächste Gelateria nicht allzu weit weg ist. Teste jetzt dein Wissen über das schmelzende Lieblingsdessert vieler Kinder im «Quiz der Woche»! Danach hast du dir ein Glacé aber mehr als verdient! 🤤🍧

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los, erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!