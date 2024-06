In der Nati-Garderobe riechts schon nicht so gut.

Vor unserer SRF Kids Kinderreporterin Mia (11) (im «Treff» heisst sie Minguin) am Boden steht eine riesige Tasche gefüllt mit Fussballschuhen in allen Farben des Regenbogens. Schön sieht das aus, doch der Käse-Geruch ist weniger schön :-) Wir befinden uns inmitten der Garderobe der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Männer. In Luzern spielt die Nati ein Testspiel gegen Estland.

Zurück zu den Schuhen: Jeder Spieler hat bei einem Spiel mindestens zwei Schuhpärchen dabei. Manchmal auch mehr, wie Roger Kaspar erzählt. Er ist der Materialwart der Nationalteams. Er zeigt Mia vor dem Match Räume der swissporarena Luzern, die sonst kaum ein:e Zuschauer:in zu sehen bekommt. Und natürlich hilft ihm Mia auch tatkräftig bei den Vorbereitungen fürs Spiel!

Mia assistiert Materialwart Roger in der Nati-Garderobe

1 / 4 Legende: Ein Schuhkoffer mit buntem Inhalt Roger zeigt Mia den Schuh von Xherdan Shaqiri. SRF 2 / 4 Legende: Mia hört den Anweisungen des Materialchefs Roger aufmerksam zu Roger hat vor dem Spiel viel zu tun. Zum Glück erhält er heute die tatkräftige Unterstützung von Mia. SRF 3 / 4 Legende: Das Trikot vom Idol Und dann darf sie selbst Hand anlegen: Mia hängt das Trikot von Shaqiri an den Kleiderbügel. SRF 4 / 4 Legende: Alles bereit fürs Spiel 24 Spieler stehen im Kader. Roger und Mia bereiten für sie die Garderobe vor. SRF

Mia ist GC-Fan, aber auch begeistert von der Schweiz Nati. «Ich mag eigentlich alle Spieler, doch für den Spieler mit der Rückennummer 23 schlägt mein Fan-Herz noch etwas stärker», verrät sie uns. Der Spieler mit der Rückennummer 23 - du weisst das vielleicht- ist Xherdan Shaqiri. Er ist seit 15 Jahren Teil der Nationalmannschaft und ein bekanntes Gesicht in der Schweiz. Auch Materialwart Roger kennt Shaqiri gut. So gut, dass er ihn kurzerhand anruft und fragt, ob Mia nach dem Spiel sein Trikot mit nach Hause nehmen darf. Was seine Antwort ist, erfährst du in der Reportage!

Tippe um die Wette! 🏆 Box aufklappen Box zuklappen Na, hat dich nun auch das EM-Fieber gepackt? Dann mach mit beim ersten SRF Kids EM-Tippspiel und miss dich gegen die Moderator:innen von SRF Kids! 🏆⚽ 🏆Wer am Schluss am meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt einen echten EM 2024-Ball! ⚽ 👉🏼 Melde dich also heute noch an und gib deine Tipps ab!

Nachdem Mia in der Garderobe die Trikots der Spieler in ihre Garderobenschränke gehängt hat, geht im Raum daneben die Arbeit für sie weiter. Dort unterstützt die SRF Kids Kinderreporterin den Materialwart dabei, die Fitnessmatten auf dem Boden zu verteilen. Am Schluss sieht der Raum so aus, als würde gleich eine Yoga-Stunde beginnen. Nichts deutet darauf hin, dass dort in wenigen Minuten bereits die Spieler der Nati ihre Aufwärm-Übungen durchführen werden!

Vorbereitungen im Aufwärm-Raum

1 / 3 Legende: Mia bereitet den Aufwärm-Raum vor Die Spieler machen hier vor dem Spiel Dehnübungen und wärmen sich auf. SRF 2 / 3 Legende: Nichts wird dem Zufall überlassen Roger zeigt Mia, wo sie die Trainings-Utensilien genau hinstellen muss. Bald nutzen sie die Spieler zum Aufwärmen. SRF 3 / 3 Legende: Mia testet die Sitze der Nati-Spielbank aus Mia muss natürlich im Vorfeld auch testen, ob die Nati-Spieler während des Spiels bequem sitzen. SRF

Kurz nachdem Mia fertig ist, kommt auch schon der Bus mit den Spielern an. Spätestens jetzt sind die Garderoben für Journalist:innen Tabu. So haben die Spieler noch einen Moment für sich, bevor sie später für mehr als 90 Minuten im Stadion vor dem lärmenden Publikum ihre Fussball-Künste präsentieren. Jetzt nimmt Mia also ihren Platz auf der Medientribüne ein. Diese ist extra für Journalist:innen und für Angehörige der Spieler reserviert.

Auf der Fahrt im Teambus spiele ich am Liebsten UNO mit den anderen.

Und dann laufen auch schon die Spieler des Schweizer und des Estnischen Nationalmannschaftsteams ein. Xherdan Shaqiri wird zu einer wichtigen Figur im Spiel. In der zweiten Halbzeit verschiesst er zuerst einen Penalty. Allerdings muss der Penalty wiederholt werden. Beim zweiten Anlauf trifft er zum Endstand von 4:0.

Legende: Feierlicher Moment vor dem Spielanpfiff Das EM-Testspiel Schweiz-Estland beginnt friedlich und endet auch so. SRF

Nach dem Spiel geht Mia wieder hinter die Tribüne zu den anderen Journalist:innen. Dort wartet sie nun auf die Spieler. Zuerst stellt sich Aussenverteidiger Silvan Widmer ihren Fragen. Ob er nicht manchmal Heimweh habe, wenn er während eines langen Turniers von Zuhause weg ist, will Mia wissen. «Ich vermisse meine Frau und meine Kinder manchmal schon sehr. Aber zum Glück dürfen sie mich ab und zu besuchen kommen».

Und dann kommt Shaqiri. Er erzählt, dass er im Team-Bus gerne UNO spielt mit den anderen Spielern. Danach kriegt Mia, wie versprochen, sein unterschriebenes Trikot.

Fotos von Spielerinterview und Trikot Shaqiri

1 / 3 Legende: Interview mit dem Star Mia stellt Xherdan Shaqiri ihre Fragen. SRF 2 / 3 Legende: Widmer nimmt sich Zeit Aussenverteidiger Silvan Widmer beantwortet die Fragen von Mia mit viel Geduld. SRF 3 / 3 Legende: Ab nach Hause mit Shaqiris Trikot! Das Shaqiri-Trikot ist nach dem Spiel wieder bei Mia gelandet, mit seinem Autogramm, natürlich! Sie freut sich schon darauf, im Trikot von Shaqiri zu Turnen! SRF

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los, erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!