Legende: Bhoa! Die Achterbahnen sind ganz schön hoch. Und laut! SRF

Aurelia blickt zu einer riesigen Bahn hoch. «Ich glaube, ich werde schreien», sagt sie, während sie sich mit Reporterin Luana der Warteschlange nähert. Doch bevor die beiden ins Vergnügen einsteigen, will Aurelia herausfinden, wie eine Achterbahn überhaupt entsteht.

Wie wird eine Achterbahn gebaut?

Um das zu klären, trifft Aurelia Achterbahnbauer Patrick Marx. Er hat beim Bau der «Voltron Nevera», der neusten Achterbahn im Europapark, mitgearbeitet. Die beiden stehen auf dem Glockenturm im kroatischen Teil des Parks. Von hier aus ist die ganze Bahn zu sehen. «Warum braucht es hier so hohe Treppen?» fragt Aurelia. Patrick erklärt: «Wir müssen jederzeit Zugang zur Bahn haben, zum Testen oder für Notfälle.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Nichts für schwache Nerven! Vom Glockenturm, der direkt neben der Voltron steht, hat man einen ziemlich guten Überblick über den Freizeitpark. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Nichts für schwache Nerven! Vom Glockenturm, der direkt neben der Voltron steht, hat man einen ziemlich guten Überblick über den Freizeitpark. SRF

Bild 2 von 2. Würdest du dich trauen, eine Achterbahn zu fahren mit ausgestreckten Armen nach oben? Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Würdest du dich trauen, eine Achterbahn zu fahren mit ausgestreckten Armen nach oben? SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Doch wie beginnt so ein Bau eigentlich? «Am Anfang steht immer eine Idee», erzählt Patrick. «Dann wird gezeichnet, zuerst auf Papier.» Später kommt der Computer ins Spiel. Mit einem speziellen Programm entsteht dort ein virtuelles Modell. «Wir simulieren die Fahrt», erzählt er weiter. «Wenn alles passt, geht es erst in die echte Umsetzung.»

Zehn Fahrten bis zum Genuss

Wie es ist, in der eigenen Bahn zu fahren, interessiert Aurelia besonders. Patrick antwortet:

Bei den ersten zehn Fahrten war es komisch. Ich kenne jedes Detail, jede Schraube. Mein Kopf wusste genau, was passieren muss.

Erst nach mehreren Fahrten könne er die Achterbahn geniessen. Und wie sicher ist das Ganze? «Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist extrem gering», betont Patrick. «Alle wichtigen Teile sind mehrfach abgesichert.»

Legende: Schneller, krässer, Voltron! Die Voltron Nevera ist die moderste Achterbahn, die man zur Zeit im Europa-Park findet. SRF

Auf die Frage, was ihm an seinem Beruf am besten gefällt, muss Patrick nicht lange überlegen: «Die Eröffnungsmomente. Wenn man sieht, wie die ersten Gäste einsteigen, Spass haben und alles funktioniert, woran man jahrelang gearbeitet hat, das ist besonders.» Ausserdem, ergänzt er, sei es auch nicht schlecht, in der Mittagspause mal eine Runde auf den Achterbahnen zu drehen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Patrick Marx (rechts) ist ein ziemlicher Achterbahnfreak und hat an der neuen Achterbahn mitgebaut. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Patrick Marx (rechts) ist ein ziemlicher Achterbahnfreak und hat an der neuen Achterbahn mitgebaut. SRF

Bild 2 von 2. Bildquelle: srf. 2 / 2 Legende: srf Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Testfahrt mit Puls über Hundert

Jetzt will Aurelia es wissen. Gemeinsam mit Videojournalistin Michèle steigt sie in den Zug. Die Sitze klicken ein, der Boden senkt sich, langsam rollt die Bahn los. «Mein Puls ist von null auf hundert!», ruft sie, dann verschluckt der erste Looping ihre Stimme.

Legende: Phuuu, eine gute Portion Aufregung gehört zu jeder Achterbahnfahrt dazu. SRF

Ein paar Minuten später steigt sie wieder aus. Das Haar zerzaust, das Gesicht rot. «Es war mega cool», sagt sie. «Aber ich hatte kurz Angst, dass die Schienen nicht halten.» Doch sie erinnert sich: Patrick hat erklärt, dass alles mehrfach geprüft ist.

Findest du Achterbahnen das Tollste der Welt? Oder eher das Gegenteil? Erzähl es uns im «Treff»! Und wenn es dich interessiert, was in unserem Körper bei so einer Fahrt passiert, dann schau dir am Donnerstag 24.4.25 um 17 Uhr die neuesten «SRF Kids News» an auf srfkids.ch. Dort gibt es mehr Infos dazu.

Legende: Wie sich Kinderreporterin Aurelia nach den wilden Fahrten gefühlt hat, erfährst du bei «SRF Kids Reporter:in». SRF

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!