Die Veloprüfung steht an! Bist du parat? Und dein Velo, ist es fit? Kinderreporterin Lisa (12) hat sich in einer Velowerkstatt in Wetzikon (ZH) umgesehen. Dort trifft sie Velokenner Michi macht mit ihm den Velo-Check.

Legende: Bevor es mit der Kontrolle losgeht, montieren Lisa und Michi das Velo an einer Halterung. So kommen sie besser an das Velo heran. SRF

Schon beim Reinkommen in die Werkstatt liegt ein Geruch in der Luft: Gummi, Metall, Öl. An der Wand hängen Schraubenzieher, Zangen, Schraubenschlüssel, ordentlich nach Grösse sortiert. In der Mitte der kleinen Velowerkstatt spannt Kinderreporterin Lisa ihr Velo in eine Montagestange ein. Jetzt wird geprüft, ob es bereit ist für den Strassenverkehr.

Soooo viel Werkzeug... Welche kennst du?🛠️

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Von Schraubernziehern... Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Von Schraubernziehern... SRF

Bild 2 von 3. ...bis hin zu Hammer und Säge... Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: ...bis hin zu Hammer und Säge... SRF

Bild 3 von 3. ...sowie Schraubenschlüssel findest du hier fast alles was du zum Velo flicken brauchst! Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: ...sowie Schraubenschlüssel findest du hier fast alles was du zum Velo flicken brauchst! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«So, Lisa, wir fangen mit dem Reifendruck an», sagt Michi. Michi ist Produktionsmanager in einem Veloladen und weiss deshalb ganz genau, was ein gutes Velo alles braucht. Mit einer Hand drückt er auf den Reifen, mit der anderen hält er die Pumpe.

«Wenn du viel auf Asphalt unterwegs bist, brauchst du etwas mehr Luft», erklärt er. «Auf Kies oder Waldwegen eher weniger, damit der Reifen nicht so durchrutscht.» Dann greift er zur Pumpe. Wenn man hinhört, ist ein lautes «Pfffffff» zu hören. Der Reifen füllt sich mit Luft.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Schau hin! Auf dem Pneu kannst du ganz genau ablesen, wie viel Luft in deinen Reifen muss. Bildquelle: SRF. 1 / 3 Legende: Schau hin! Auf dem Pneu kannst du ganz genau ablesen, wie viel Luft in deinen Reifen muss. SRF

Bild 2 von 3. Lisa probierts gleich selbst aus und pumpt ihren Reifen auf. Bildquelle: SRF. 2 / 3 Legende: Lisa probierts gleich selbst aus und pumpt ihren Reifen auf. SRF

Bild 3 von 3. An dieser Abzeige kannst du ablesen, wie viel Luft es im Reifen hat. Bildquelle: SRF. 3 / 3 Legende: An dieser Abzeige kannst du ablesen, wie viel Luft es im Reifen hat. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Quietschende Bremsen? Nein danke!

Weiter geht’s mit den Bremsen. Michi dreht das Vorderrad an und Lisa drückt kräftig auf die Bremsen. Zack, das Rad stoppt. «So soll es sein. Wenn das Rad weiterrollt oder du den Hebel ganz durchziehen kannst, muss man die Bremsbeläge wechseln», erklärt er.

Die zwei häufigsten Bremsarten beim Velo Box aufklappen Box zuklappen Wenn du mit dem Velo fährst, brauchst du gute Bremsen. Sie helfen dir, sicher zu stoppen. Egal ob bei einer roten Ampel oder wenn plötzlich ein Hund über die Strasse läuft. Es gibt verschiedene Bremsarten. Hier lernst du die zwei gängigsten kennen. Felgenbremse Bei der Felgenbremse drückt ein Bremsklotz von beiden Seiten auf die Felge vom Rad. Das passiert, wenn du den Bremshebel ziehst. Du siehst sie oft bei normalen Velos.

Sie sind leicht und einfach zu reparieren.

Bei Regen kann es aber länger dauern, bis das Velo stoppt. Scheibenbremse Die Scheibenbremse hat eine runde Metallscheibe am Rad. Ein kleiner Bremsklotz drückt auf die Scheibe, wenn du bremst. Sie bremst auch bei Regen gut.

Du findest sie oft bei Mountainbikes.

Sie ist stärker, aber auch ein bisschen schwerer.

Als Nächstes nehmen sich Lisa und Michi die Kette vor. Michi zeigt unserer SRF Kids Kinderreporterin, wo das Kettenöl hingehört: nur in die Gelenke. Der Rest wird mit einem Lappen abgewischt. «Wenn aussen zu viel Öl ist, klebt Schmutz dran. Das macht sie auf Dauer kaputt.»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Schmierige Angelegenheit: Damit die Kette gut läuft, braucht es Öl in den Kettengelenken. Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Schmierige Angelegenheit: Damit die Kette gut läuft, braucht es Öl in den Kettengelenken. SRF

Bild 2 von 2. Zu viel Öl zieht aber auch Schmutz an. Deshalb ist nach dem Ölen die Kette gut abwischen wichtig. Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: Zu viel Öl zieht aber auch Schmutz an. Deshalb ist nach dem Ölen die Kette gut abwischen wichtig. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Michi schaltet durch alle Gänge. «Hörst du das? So soll es klingen.» Die Kette springt sauber von Ritzel zu Ritzel. «Wenn sie springt oder hängenbleibt, stimmt etwas mit dem Zug oder dem Schaltwerk nicht.»

Lisa probiert’s auch. «Klick, klick... klappt!» sagt sie.

Kluge Köpfe schützen sich

Bevor es rausgeht, kommt der Helm dran. «Ein Helm schützt nur, wenn er richtig sitzt», weiss Lisa und setzt ihn auf.

Jetzt kommt die Zwei-Finger-Regel: Über den Augenbrauen zwei Finger. Unter dem Kinn auch. Und hinten nachziehen, bis er nicht mehr wackelt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Zwei Finger überhalb der Augenbraue... Bildquelle: SRF. 1 / 2 Legende: Zwei Finger überhalb der Augenbraue... SRF

Bild 2 von 2. ...und zwei zwischen Kinn und Hals. So sitzt der Helm richtig! Bildquelle: SRF. 2 / 2 Legende: ...und zwei zwischen Kinn und Hals. So sitzt der Helm richtig! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wieso du an die Veloprüfung musst Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz machen viele Kinder in der 5. oder 6. Klasse die Veloprüfung. Sie ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird aber in vielen Schulen zusammen mit der Polizei durchgeführt. Ziel ist es, Kinder fit für den Strassenverkehr zu machen. Dabei lernen sie wichtige Verkehrsregeln, wie zum Beispiel Vortritt beachten, richtig abbiegen oder Handzeichen geben. Auch das sichere Fahren auf der Strasse wird geübt. Zum Beispiel an einer Kreuzung oder beim Überholen eines parkierten Autos. So wissen die Kinder, worauf sie achten müssen, wenn sie alleine unterwegs sind. Die Veloprüfung hilft also, Unfälle zu vermeiden und gibt Kindern wie auch Eltern mehr Sicherheit.

Draussen ist ein kleiner Übungsparcours aufgebaut. Slalom, Bremsweg und ein Balken zum Balancieren mit dem Velo. Lisa fährt ihn ab. Konzentriert bremst sie vor der Markierung, schaut über die Schulter und fährt weiter.

Legende: Ganz schön viel Konzentration ist gefragt, wenn Lisa über den etwa 10 cm breiten Balken fährt. SRF

«Der Verkehrspolizist kommt bei uns in die Schule», erzählt sie. «Wir üben mit ihm die Strecke der Veloprüfung.» Auch in ihrer Freizeit ist sie oft auf dem Velo unterwegs, zum Beispiel ins Training, in die Pfadi oder zu ihren Kolleginnen.

Legende: Achtung wackelig! Aufstehen und die Balance halten ist ein guter Trick, um das Gleichgewicht auf dem Parcourelement zu halten. SRF

«Und die Schilder lern ich am besten beim Fahren», erzählt sie weiter. «Man kann auch Quiz zu den Schildern machen.»

Legende: So! Lisa ist parat zum auf den Velowegen rümzudüsen. SRF

Velo gecheckt und jetzt bist du dran!

Luft, Bremsen, Kette, Schaltung, Helm: alles geprüft? Dann bist du bereit. Wenn du regelmässig übst und dein Velo gut pflegst, klappt die Veloprüfung bestimmt.

Und übrigens: Unsere Reporterin Luana hat schon mal selbst einen platten Reifen geflickt.

Hast du das auch schon probiert? Dann erzähl uns davon im «Treff»!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los und erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!