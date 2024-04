So rocken Kinder das «Samschtig Jass Kids Special»

Jasst du gern? Dann kannst du dieses Rätsel bestimmt ganz einfach lösen: Was ist grün, hat 6 Ecken und wird einmal im Jahr von vier Kindern bespielt? Natürlich, der Jassteppich am «Samschtig-Jass Kids Special»!

Dieses Mal jassen Lena (9), Sebastian (8), Emma (10) und Janis (11) bei Gastgeberin Fabienne Gyr um den Jasspokal. SRF Kids Kinderreporterin Michelle (im «Treff» MichelleSio) und Radiomoderator Raphael Wallimann waren live mit dabei.

Mein Papi hat meinem Bruder und mir das Jassen beigebracht, als ich in der ersten Klasse war. Es hat mir schon immer mega Spass gemacht.

Michelle interviewt Fabienne Gyr

Spannend, so ein Dreh einer Jass-Sendung. In einer Pause nimmt sich Gastgeberin Fabienne Gyr Zeit für ein Interview mit SRF Kids Kinderreporterin Michelle. Fabienne erzählt unter anderem, wie sie zu ihrem Traumjob Journalistin kam, obwohl sie als Kind Anwältin oder Tierärztin werden wollte.

Besonders gut an ihrem Beruf gefällt der Moderatorin die grosse Abwechslung. Sie moderiert neben dem «Samschtig-Jass» auch noch beim «Sportpanorama». Und was hilft Fabienne Gyr gegen Nervosität? Erfahre es in der Audio-Reportage oben!

Jassen lernte sie als Erstklässlerin

Jassen ist eines der beliebtesten Gesellschaftsspiele in der Schweiz. Kein Wunder also schauen auch so viele Menschen die Sendung «Samschtig-Jass». Seit vier Jahren moderiert Fabienne Gyr die Jass-Sendung. Richtig gut zu jassen lernte sie bereits als 7-Jährige zusammen mit ihrem Bruder vom Vater.

An die Karten, fertig, los!

1 / 3 Legende: SRF Kids Kinderreporterin Michelle mit Gastgeberin Fabienne Gyr Vor der Sendung erhält Michelle die Gelegenheit, kurz mit Fabienne Gyr am Jasstisch Platz zu nehmen und mit ihr über das beliebte Spiel zu plaudern. SRF 2 / 3 Legende: Wer wohl beim «Samschtig-Jass Kids Special» gewinnt? Michelle vor der wohl berühmtesten Jass-Resultatetafel der Schweiz! SRF 3 / 3 Legende: Volle Konzentration am Jasstisch Lena (9) hat das Jassen Zuhause mit dem Globi Jass Starter-Set erlernt. SRF

Das Jass-Fieber hat sie früh gepackt

Lena, Sebastian, Emma und Janis kennen sich zwar noch nicht lange, doch die Vier haben mindestens zwei Sachen gemeinsam: Erstens üben sie ihr gemeinsames Hobby, das Jassen. Zweitens jassen sie alle zum ersten Mal im Fernsehen. Obwohl Lena, Sebastian, Emma und Janis aufgeregt sind, schaffen sie es ganz cool zu bleiben.

Jassen bringt Menschen zusammen

1 / 3 Legende: Jassen verbindet Gastgeberin Fabienne Gyr, Schiedsrichter Jörg Abderhalden mit den Jungjasser:innen Lena, Sebastian, Emma und Janis beim «Samschtig-Jass Kids Special». SRF 2 / 3 Legende: Letzte Vorbereitungen vor der Sendung Jungjasser Sebastian (8) lässt sich auch dann nicht aus der Ruhe bringen, wenn der Tontechniker sein Mikrophon in die richtige Position bringt. SRF 3 / 3 Legende: Der «Krach-Macher» vom «Samschtig-Jass Kids Special» Fabrizio Raffa von der «Znüniband» umrahmt den Jass-Abend musikalisch zusammen mit seiner Band und dem Lied «Mampfe». SRF

Und wer hat nun eigentlich gewonnen?

Wer seine Gegner:innen in der Sendung «Samschtig-Jass Kids Special» in die Schranken weist und den begehrten Jasspokal absahnt, erfährst du am 20. April um 18.45 Uhr auf SRF1. Sei dabei und lerne ein paar neue Jasstricks dazu!

«Samschtig-Jass» Box aufklappen Box zuklappen Die Sendung «Samschtig-Jass» gibt es schon seit 1968. Die Sendung hiess damals noch «Stöck–Wys–Stich». Die 30-minütige Jass-Sendung wird an verschiedenen Orten (oft in Restaurants) gedreht. Dabei jassen eine bekannte Person, zwei Jasser:innen aus dem Publikum und ein:e Telefonjasser:in gegeneinander. Als Gewinn winkt der Jasspokal und der Titel «Jasskönig:in». Moderatorin Fabienne Gyr ist Gastgeberin der Sendung und Ex-Schwingerkönig Jörg Abderhalden amtiert als Schiedsrichter. Der «Samschtig-Jass» läuft jeden zweiten Samstag von 18:45 bis 19:20 Uhr auf SRF 1. Einmal im Jahr jassen Kinder um den Jasspokal. Möchtest du auch einmal mitjassen? Melde dich jetzt an.

Na, genug gelesen und Lust auf einen Jass bekommen? Teste jetzt dein Wissen über dieses und weitere Spiele!