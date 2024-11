Nicht nur in Autos oder grossen Maschinen wird KI eingesetzt. Sondern auch in der Natur kann KI verwendet werden. SRF Kids Kinderreporterin Ava war zu Besuch bei einer Organisation, die mit Hilfe von KI Tiere schützt.

Wie funktioniert KI? Box aufklappen Box zuklappen Künstliche Intelligenz ist ein schlaues Computerprogramm, das lernen kann, Dinge zu erkennen und Entscheidungen zu treffen – fast wie ein Mensch! Aber damit sie das kann, muss sie zuerst trainiert werden. Das funktioniert mit ganz vielen Daten. Stell dir vor, du zeigst der KI tausende Bilder von einem Luchs und erklärst ihr: «Das hier ist ein Luchs.» Irgendwann hat sie so viel gelernt, dass sie selbst erkennt: «Aha, das Tier auf diesem Bild ist ein Luchs!» Wenn du genauer verstehen willst, wie künstliche Intelligenz funktioniert und so wie überall eingesetzt wird, kannst du hier mehr dazu erfahren.

Tierschutz und KI – Wie geht das?

SRF Kids Kinderreporterin Ava (9) trifft sich mit Biologe Luc, der bei KORA arbeitet. KORA ist eine Stiftung, die Wildtiere in der Schweiz beobachtet. «KORA setzt seit einiger Zeit künstliche Intelligenz ein, um die Wildtiere der Schweiz zu schützen», erzählt Luc. Darüber will Ava mehr erfahren!

1 / 3 Legende: Der Luchs ist ein Grosswildtier der Schweiz. Shutterstock 2 / 3 Legende: Auch Wölfe gibt es in der Schweiz. Sie werden auch von KORA beobachtet. Getty Images 3 / 3 Legende: Nicht nur im Wald, sondern auch hoch in den Bergen stehen Fotofallen und machen zum Beispiel Bilder von Gämsen. Keystone / Gian Ehrenzeller

Wie schützt man Tiere mit KI? Dafür stellen Luc und sein Team Kameras in der Natur auf, sogenannte Fotofallen. Diese Kameras machen ein Foto, sobald sich etwas bewegt. Da kommen viele Bilder zusammen. «An manchen Tagen bekommen wir tausende Fotos», sagt Luc. «Früher mussten wir die alle von Hand durchsehen. Das hat Stunden gedauert!»

Heute hilft die KI dabei. Sie schaut sich die Bilder an und sortiert sie blitzschnell nach Tierarten. Sie kann bis zu sieben Fotos pro Sekunde analysieren! Die Menschen bei KORA können sich dann auf andere Aufgaben konzentrieren. Zum Beispiel darauf, wo Luchse fotografiert wurden oder wie viele Tiere in einer bestimmten Region leben. So können sie beobachten, ob es mehr oder weniger Tiere von einer Art gibt und Massnahmen planen, wenn eine Tierpopulation bedroht ist.

1 / 2 Legende: Kinderreporterin Ava schlüpft in die Rolle der künstlichen Intelligenz. Luc zeigt ihr verschiedene Fotos und sie versucht die Tiere darauf zu erkennen. SRF 2 / 2 Legende: Mit solchen Fotofallen werden die Tiere im Wald abgelichtet. Jeden Tag machen die kleinen versteckten Kameras mehrere tausend Fotos. SRF

Wer kann es besser – KI oder der Mensch?

Kinderreporterin Ava darf die Arbeit, die sonst die KI übernimmt, selbst ausprobieren. Luc zeigt ihr Fotos von verschiedenen Tieren und Ava versucht, diese zu bestimmen. Fast immer rät Ava das Tier richtig.

Der Mensch ist eigentlich sehr gut darin, die Tiere zu erkennen und richtig zu bestimmen. Was er weniger gut kann, ist das Bild dann richtig zu kennzeichnen. Oft sind wir abgelenkt und klicken das falsche Tier an, obwohl wir es richtig gewusst hätten. Solche Fehler macht die KI nicht.

Die KI kann also viel schneller arbeiten und eintönige Arbeiten für uns übernehmen. Sie arbeitet auch nachts und am Wochenende und wird nie müde. Das ist sehr praktisch.

Dennoch ist es für die künstliche Intelligenz manchmal auch schwierig die Tiere richtig zu unterscheiden. Zum Beispiel ist die Wildkatze für Luc am bestimmten Muster im Fell und am runden und dicken Schwanz leicht von einer gewöhnlichen Hauskatze zu unterscheiden. Die künstliche Intelligenz hätte hier grosse Schwierigkeiten, das Tier korrekt zuzuordnen. «Wir arbeiten daran und trainieren die künstliche Intelligenz immer weiter», erklärt Luc. So könnte die künstliche Intelligenz irgendwann vielleicht sogar verschiedene Luchse voneinander unterscheiden, zum Beispiel an ihrem einzigartig gepunkteten Fell.

Legende: Ob die künstliche Intelligenz auch den Stoffluchs von einem echten Luchs unterscheiden kann? SRF

