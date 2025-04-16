Du kennst die Abenteuer von Fabi, Luiz und Sandy Handy im Hotel Saanenhof noch nicht? Dann hör unbedingt rein, wie die drei als Team F.L.S. ermitteln und rätselhafte Fälle mitten im Hotelalltag lösen. In der neuesten Staffel übernimmt die gemeine Emma Blake das Hotel Saanenhof und wird sogar entführt:
Inhalt
Team F.L.S. – wer bist du? Bist du Fabi, Luiz oder Sandy Handy?
Du hörst ein verdächtiges Geräusch auf dem Flur des Hotel Saanenhof. Schleichen oder Alarm schlagen? Was würdest du tun, wenn plötzlich ein Fall vor deiner Nase liegt? Finde heraus, wie viel Detektiv:in in dir steckt und welcher Charakter du aus dem Team F.L.S. bist!
SRF Kids / Florence Altorfer