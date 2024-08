Jungs spielen Fussball, Mädchen gehen reiten. Sind das klassische Buben- und Mädchensportarten? Gibt es das überhaupt? SRF Kids Kinderreporter Tim (12) geht am UBS Kids Cup in St.Gallen diesen Fragen nach. Und kommt zum Schluss: Die meisten Kinder und auch Sportstars sehen da keine Unterschiede.

Fussball ist laut Statistik ein Jungssport. 64 Prozent der Buben im Alter von 10 bis 14 Jahren haben im Jahr 2020 Fussball gespielt, bei den Mädchen waren es nur 25 Prozent. Ist Fussball also eine Jungssportart? Gibt es denn überhaupt Jungs- und Mädchensportarten?

Unterwegs am UBS Kids Cup in St.Gallen

1 / 15 Legende: Moderator Raphael Wallimann und SRF Kids Kinderreporter Tim besprechen, wie sie für die Umfrage vorgehen. SRF 2 / 15 Legende: Und schon geht's los.. SRF 3 / 15 Legende: Beim Weitsprung sind Mädchen am Start... SRF 4 / 15 Legende: ...wie auch Jungs. SRF 5 / 15 Legende: Diese Mädchen sind parat für den Sprint. SRF 6 / 15 Legende: Und sie geben alles. SRF 7 / 15 Legende: Zwischendurch wird auch mal wieder etwas besprochen... SRF 8 / 15 Legende: ..und dann kommen die Kinder am Stand von SRF Kids vorbei :-) SRF 9 / 15 Legende: Sie würfeln fleissig... SRF 10 / 15 Legende: ...und Kinderreporter Tim hilft fleissig mit. SRF 11 / 15 Legende: Mit welcher Strategie diese beiden Jungs wohl das SRF Kids Yatzee spielen? SRF 12 / 15 Legende: Die Würfel fallen... SRF 13 / 15 Legende: Es wird fleissig in den SRF Kids Bus gewürfelt (weil es regnet). SRF 14 / 15 Legende: Auch Sportstars kommen beim SRF Kids Bus vorbei: Kinderreporter Tim darf Leichathletik-Profi Dominic Lobalu interviewen. SRF 15 / 15 Legende: Und auch Sprinterin Salomé Kora gibt Tim gerne ein Interview. SRF

Zu diesem Thema befragt SRF Kids Kinderreporter Tim (12) Kinder am UBS Kids Cup in St.Gallen. Und es wird schnell klar: Die Meinungen gehen auseinander!

Es spielt keine Rolle, wer welchen Sport macht.

Für den neunjährigen Florian zum Beispiel gibt es einen typischen Mädchensport, nämlich Geräteturnen. Ein typischer Jungssport hingegen sei Fussball.

Audio SRF Kids am UBS Kids Cup in St.Gallen 02:59 min, aus SRF Kids im Radio vom 27.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Zoe (10) und Giulia (11) sehen das etwas anders. Zoe macht schon relativ lange Leichtathletik, sie ist Bikerin und reitet gerne. «Eigentlich finde ich nicht, dass es Jungs- und Mädchensportarten gibt. Aber Tanzen ist vielleicht schon eher für Mädchen», sagt sie. Giulia macht ebenfalls Leichtathletik und ist auch Reiterin. Sie sagt: «Es spielt keine Rolle, wer welchen Sport macht.»

Legende: Zoe (10) und Giulia (11) sind beim Thema Sportarten sehr offen. SRF

Warum denkt sie das? «Wenn ein Junge tanzen will, dann soll er tanzen gehen. Das stört mich doch nicht», sagt Giulia. Zoe antwortet: «Mir ist es auch egal, aber es tanzen halt einfach weniger Buben.» Warum ist das so? «Das ist eine schwierige Frage, ich weiss es eigentlich auch nicht. Vielleicht haben Frauen einfach damit angefangen?», mutmasst Zoe. Und welche typischen Jungssportarten gefallen den beiden? «Unihockey und Fussball», sagen beide.

In der Akrobatik macht man Spagate. Ich kenne keinen Jungen, der den Spagat kann!

Für Melanie (11) ist Gymnastik ein typischer Mädchensport. Marion (14) sieht das etwas anders: «Ich finde, man kann jeden Sport machen. Egal ob Mädchen oder Junge. Jede und jeder hat Stärken oder Schwächen in verschiedenen Sportarten. Ob Mädchen oder Junge spielt keine Rolle.»

Legende: Melanie (11) und Marion (14) sind verschiedener Meinung, was Mädchensportarten angeht. SRF

Auch für Gianna (12), Mattia (11) und Lio (9) gibt es keine typischen Jungs- oder Mädchensportarten. Obwohl Lio der Meinung ist, dass Akrobatik schon eher Mädchensache ist. «In der Akrobatik macht man Spagate. Ich kenne keinen Jungen, der den Spagat kann!»

Legende: Lio (9), Mattia (11) und Gianna (12). SRF

Für Noel (9) ist ein typischer Mädchensport Reiten. Und Fussball bei den Jungs. Er kann sich nicht vorstellen, einen Mädchensport zu machen. «Wenn aber ein Mädchen Fussballspielen will, dann ist mir das egal. Das kann sie selbst entscheiden»

Was sagt Leichtathletik-Star Dominic Lobalu zu diesem Thema? Den Europameister über 10'000 Meter haben wir am UBS Kids Cup in St.Gallen dazu befragt. Für ihn ist klar: Wenn du ein Ziel hast, dann wäge die Vor- und Nachteile des Wegs ab. Wenn du mit Herz dabei bist, kannst du alles schaffen:

01:23 Video Was sagt Dominic Lobalu zu Mädchen- und Jungssportarten? Aus SRF Kids Videos vom 27.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Amelie (13) sagt: «Nein, das gibt es nicht. Es gibt auch keine Mädchen und Jungsfarben. Mädchen können auch boxen, Rugby spielen, alles!» Lara (13) sieht das etwas anders: «Ballett ist schon eher ein Mädchensport und Motocross, Rugby und Boxen sind eher Jungssportarten.» Warum ist das so? «Das sind einfach eher Sportarten die meistens Jungs machen. Im Fernsehen sieht man zum Beispiel bei diesen Sportarten eher nur Männer die dabei sind», sagt sie.

Legende: Amelie (13) und Lara (13) haben selbst beim «UBS Kids Cup» mitgemacht. SRF

Auch Livio (12) und Kasim (12) stellen sich den Fragen von SRF Kids Kinderreporter Tim. Livio denkt beim Thema Mädchensport vor allem an Ballett. Kasim sagt: «Ich würde nicht so unterteilen, denn es gibt auch Jungs, die Ballett machen, und Mädchen, die Fussball spielen.» Kasim macht Leichtathletik. «Das ist ein Sport für beide», sagt er.

Legende: Livio (12) und Kasim (12). Livio hat selbst am «UBS Kids Cup» teilgenommen, Kasim kam zum Anfeuern. SRF

Und auch für Samuel (9) ist klar: Alle können alle Sportarten machen. «Man sagt vielleicht, dass Fussball eine Jungssportart ist. Aber das stimmt ja nicht. Es gibt ja auch Frauenfussball!»

Genau so ist es. Im Sommer 2025 findet die Fussball-EM der Frauen in Deutschland statt. Du siehst also: Auch wenn Fussball lange als Jungssportart galt (und auch heute noch manchmal gilt): Immer mehr Mädchen und Frauen spielen auch Fussball. Und wer weiss, vielleicht ist es bald mit Rugby oder Boxen auch so :-) Und künftig sind dann vielleicht auch mehr Buben auf der Tanzbühne zu sehen...