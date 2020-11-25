Du willst mit deinem Lieblingslied deine Freundinnen und Freunde oder deine Familie grüssen? Kein Problem: In der Kindersendung SRF Kids auf Radio SRF 1 geben wir gerne deine Grüsse durch.

Legende: Dein Musikwunsch am Radio Jeden Samstag und Sonntag bei «SRF Kids» von 19 bis 20 Uhr auf Radio SRF 1. Pexels

So funktioniert es: Du füllst hier einfach alle Felder aus und mit etwas Glück hörst du deinen Songwunsch schon bald im Radio:

Musikwunsch per Sprachnachricht

Du kannst uns deinen Musikwunsch auch mit einer Sprachnachricht via WhatsApp durchgeben. Schick uns einfach eine Nachricht an die Nummer 076 317 44 44. Sag uns, wie du heisst (Vorname reicht), wie alt du bist, woher du kommst, welches Lied du dir wünschst und wen du damit grüssen möchtest.

Deine Musik live im Radio

Jeden Samstag und Sonntag gehört Radio SRF 1 dir! Du kannst die Sendung live im Radio hören von 19 bis 20 Uhr – oder wann immer du Lust und Zeit hast als Podcast. Einfach hier draufklicken: