So funktioniert es: Du füllst hier einfach alle Felder aus und mit etwas Glück hörst du deinen Songwunsch schon bald im Radio:
Musikwunsch per Sprachnachricht
Du kannst uns deinen Musikwunsch auch mit einer Sprachnachricht via WhatsApp durchgeben. Schick uns einfach eine Nachricht an die Nummer 076 317 44 44. Sag uns, wie du heisst (Vorname reicht), wie alt du bist, woher du kommst, welches Lied du dir wünschst und wen du damit grüssen möchtest.
Deine Musik live im Radio
Jeden Samstag und Sonntag gehört Radio SRF 1 dir! Du kannst die Sendung live im Radio hören von 19 bis 20 Uhr – oder wann immer du Lust und Zeit hast als Podcast. Einfach hier draufklicken: