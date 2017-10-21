Kindersendungen gibt es bei SRF schon seit 1931 (!). Generationen von Kindern sind mit Kindersendungen wie «Guetnachtschichtli», «Pirando» oder «Zambo» aufgewachsen. Ein Blich zurück.

Achtung Zeitreise: Die allererste Sendung für Kinder in der Schweiz wurde 1931 am Radio ausgestrahlt. Seither gab es natürlich immer wieder Änderungen im Kinderprogramm – inhaltliche und auch technische: Erst gab es Kindersendungen im Radio, später auch im Fernsehen und heute natürlich im Internet. SRF hat sich immer wieder neu daran angepasst, wie und wo Kinder am liebsten etwas hören oder schauen. Heute heisst das Kinderangebot SRF Kids und bietet Videos, Podcasts, Hörspiele und vieles mehr.

Nostalgie pur!

Ob «Franz und René» oder «Zambo»: Jede Generation hat ganz eigene Erinnerungen an Sendungen, die sie als Kinder gerne gehört und geschaut haben.

Einige bekannte SRF Kinderangebote Box aufklappen Box zuklappen 1931-1974: Kinderstunde

1983-2002: Kinderclub

1991-2008: Looping

1995-2008: SiggSaggSugg

2008-2010: Pirando

2010-2020: Zambo

Seit 2022: SRF Kids

1968 – 1994 «Spielhaus»

«Ich bi de René und säge nüt». Wer diesen Satz kennt, war in den 1980ern Jahren ein Kind. Die Rubrik «Franz und René» mit Franz Hohler und René Quellet hat bis heute Kultstatus. Auch an «Zeichnen mit Ted Scapa» werden sich einige erinnern. Hier geht es direkt zurück in diese Kindheit.

2010 – 2020 «Zambo»

Als SF (Schweizer Fernsehen) und DRS (Schweizer Radio) sich zu einem Unternehmen SRF zusammenschliessen, wurde «Zambo» geboren. Das erste multimediale Kinderangebot der Schweiz mit Radio- und Fernsehsendungen, einer Webseite für Kinder und der Online-Community «Treff». Das Universum von «Zambo» umfasste viele verschiedene Sendungen:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. «Best Friends» (2010 – 2012) . Abenteuer, die erste Liebe und Intrigen: Die Serie «Best Friends» spielt im Schulhaus Spalenbühl. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: «Best Friends» (2010 – 2012) Abenteuer, die erste Liebe und Intrigen: Die Serie «Best Friends» spielt im Schulhaus Spalenbühl. SRF

Bild 2 von 5. «Tschanz mit allem» (2013 – 2015). Koch Tschanz kocht innerhalb von 18 Minuten ein gewünschtes Gericht für eine Jury. Als besondere Schwierigkeit muss er eine unbekannte Zutat einbauen, die die Kinder mitgebracht hatten. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: «Tschanz mit allem» (2013 – 2015) Koch Tschanz kocht innerhalb von 18 Minuten ein gewünschtes Gericht für eine Jury. Als besondere Schwierigkeit muss er eine unbekannte Zutat einbauen, die die Kinder mitgebracht hatten SRF

Bild 3 von 5. «Rosanna checkt's» (2014 – 2016). Es gibt nichts, was Moderatorin Rosanna nicht «checkt»: Vom Hotel bis zu den Polizeihunden. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: «Rosanna checkt's» (2014 – 2016) Es gibt nichts, was Moderatorin Rosanna nicht «checkt»: Vom Hotel bis zu den Polizeihunden. SRF

Bild 4 von 5. «Pätagei» (2015 – 2017). Moderator Patrick «Pät» Stöpper entdeckt die Welt der Tiere. Er besucht Zoos, den Schweizerischen Nationalpark oder Auslandgebiete, hilft bei der Tierpflege mit und beantwortet spannende Fragen zu heimischen und wilden Tieren. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: «Pätagei» (2015 – 2017) Moderator Patrick «Pät» Stöpper entdeckt die Welt der Tiere. Er besucht Zoos, den Schweizerischen Nationalpark oder Auslandgebiete, hilft bei der Tierpflege mit und beantwortet spannende Fragen zu heimischen und wilden Tieren SRF

Bild 5 von 5. «Mein Hobby» (2018 – 2019) . Der Titel sagt schon alles: Kinder aus der Schweiz zeigen, was sie in ihrer Freizeit am liebsten machen. Von Volleyball bis zur Pfadi . Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: «Mein Hobby» (2018 – 2019) Der Titel sagt schon alles: Kinder aus der Schweiz zeigen, was sie in ihrer Freizeit am liebsten machen. Von Volleyball bis zur Pfadi SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wenn die Nostalgie jetzt durchbricht: Viele «Zambo»-Sendungen können auf Play SRF bis heute geschaut werden. Etwa «Best Friends» oder «Rosanna checkt's».



Und heute? SRF Kids

Das Internet veränderte die Medienwelt. Kinder schauen und hören heute vor allem online. SRF lancierte darum YouTube SRF Kids mit vielen verschiedene Videos. Seit 2020 erscheinen jede Woche die «SRF Kids News» für alle, die wissen wollen. Bis heute sehr beliebt sind Geschichten und Abenteuer von «SRF Kids Hörspiele», die es natürlich auch als Podcast auf allen bekannten Plattformen gibt. Bei «SRF Kids Reporter:in» gehen wir jede Woche zusammen mit Kinderreporter:innen auf ein neues Abenteuer.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. «SRF Kids News». Für Kinder, die wissen wollen! Moderiert von Angi, Sandro und Anna , erklärt SRF Kids, was in der Schweiz und der Welt passiert. Jeden Donnerstag um 17 Uhr auf SRF 1, auf YouTube und srfkids.ch. Bildquelle: SRF Kids. 1 / 10 Legende: «SRF Kids News» Für Kinder, die wissen wollen! Moderiert von Angi, Sandro und Anna , erklärt SRF Kids, was in der Schweiz und der Welt passiert. Jeden Donnerstag um 17 Uhr auf SRF 1, auf YouTube und srfkids.ch. SRF Kids

Bild 2 von 10. Kurse für Kinderreporter:innen. Mehrmals pro Jahr können Kinder ab 9 Jahren an kostenlosen Kursen für Kinderreporter:innen teilnehmen und sind ab dann für uns im Einsatz z.B. bei «SRF Kids Reporter:in». Bildquelle: SRF Kids. 2 / 10 Legende: Kurse für Kinderreporter:innen Mehrmals pro Jahr können Kinder ab 9 Jahren an kostenlosen Kursen für Kinderreporter:innen teilnehmen und sind ab dann für uns im Einsatz z.B. bei «SRF Kids Reporter:in». SRF Kids

Bild 3 von 10. «SRF Kids Inside». Kinder aus der Schweiz erzählen aus ihrem Leben. Wir treffen sie dort, wo sie sich treffen: in ihrem Verein. Jede Woche eine neue Folge. Bildquelle: SRF Kids. 3 / 10 Legende: «SRF Kids Inside» Kinder aus der Schweiz erzählen aus ihrem Leben. Wir treffen sie dort, wo sie sich treffen: in ihrem Verein. Jede Woche eine neue Folge. SRF Kids

Bild 4 von 10. «SRF Kids Treff». In der Online-Community können Kinder über ihr Leben schreiben, andere Kinder kennenlernen und mit ihnen chatten. Für Erwachsene streng verboten! Bildquelle: SRF Kids. 4 / 10 Legende: «SRF Kids Treff» In der Online-Community können Kinder über ihr Leben schreiben, andere Kinder kennenlernen und mit ihnen chatten. Für Erwachsene streng verboten! SRF Kids

Bild 5 von 10. «SRF Kids Hörspiele». Von Krimi bis Abenteuer: Die Geschichten zum Hören im Podcast «SRF Kids Hörspiele» sind nach wie vor sehr beliebt. Überall, wo es Podcasts gibt. Bildquelle: SRF Kids. 5 / 10 Legende: «SRF Kids Hörspiele» Von Krimi bis Abenteuer: Die Geschichten zum Hören im Podcast «SRF Kids Hörspiele» sind nach wie vor sehr beliebt. Überall, wo es Podcasts gibt. SRF Kids

Bild 6 von 10. «SRF Kids – Clip und klar!». Warum müssen wir Zähneputzen? Woher kommt das Gold? Raphi und Reena klären die kleinen und grossen wichtigen Fragen. Bildquelle: SRF Kids. 6 / 10 Legende: «SRF Kids – Clip und klar!» Warum müssen wir Zähneputzen? Woher kommt das Gold? Raphi und Reena klären die kleinen und grossen wichtigen Fragen. SRF Kids

Bild 7 von 10. #SayHi. Ein Song, ein Tanz, eine Botschaft: Bei #SayHi von SRF Kids tanzen jeden Herbst tausende Kinder aus der ganzen Schweiz uns sagen gemeinsam Nein zu Mobbing. Bildquelle: SRF Kids. 7 / 10 Legende: #SayHi Ein Song, ein Tanz, eine Botschaft: Bei #SayHi von SRF Kids tanzen jeden Herbst tausende Kinder aus der ganzen Schweiz uns sagen gemeinsam Nein zu Mobbing. SRF Kids

Bild 8 von 10. SRF Medienworkhop. Alle zwei Wochen sind wir in einem anderen Schulhaus und produzieren mit einer Schulklasse ein Video für die «SRF Kids News». Bildquelle: SRF Kids. 8 / 10 Legende: SRF Medienworkhop Alle zwei Wochen sind wir in einem anderen Schulhaus und produzieren mit einer Schulklasse ein Video für die «SRF Kids News». SRF Kids

Bild 9 von 10. «Schlummerland». Komm mit ins schönste Land das es gibt? Dania erzählt im Podcast «Schlummerland» Geschichten der Fantasiewesen Muns und hilft Kindern beim Einschlafen. Immer am letzten Donnerstag des Monats. Bildquelle: SRF Kids. 9 / 10 Legende: «Schlummerland» Komm mit ins schönste Land das es gibt? Dania erzählt im Podcast «Schlummerland» Geschichten der Fantasiewesen Muns und hilft Kindern beim Einschlafen. Immer am letzten Donnerstag des Monats. SRF Kids

Bild 10 von 10. «Guetnacht Gschichtli». Von «Pingu» bis «Shaun das Schaf»: Trickfilme für Kinder von Montag bis Donnerstag um 17.30 Uhr im TV auf SRF 1 und jederzeit online. Bildquelle: SRF. 10 / 10 Legende: «Guetnacht Gschichtli» Von «Pingu» bis «Shaun das Schaf»: Trickfilme für Kinder von Montag bis Donnerstag um 17.30 Uhr im TV auf SRF 1 und jederzeit online. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

SRF Kids gibt es weiterhin im Radio, jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr auf SRF 1. Jeden Donnerstag ab 17 Uhr gibt es SRF Kids auch im TV auf SRF 1 zu sehen.