Du willst verstehen, was in der Welt gerade passiert? Du interessiert dich dafür, wie Dinge funktionieren? Du magst Geschichten? Du willst andere Kinder kennen lernen? Dann bist du bei SRF Kids genau richtig. Du kannst nicht nur Videos schauen und Podcasts hören, du kannst auch selber mitmachen.

SRF Kids sind News für Kinder

Von Konflikten und Krisen bis zu Erbeben und Sportereignissen: Wenn du verstehen willst, was auf der Welt gerade passiert, sind die «SRF Kids News» für dich da.

Das sind die «SRF Kids News» Box aufklappen Box zuklappen Die Welt ist schon für Erwachsene nicht immer einfach zu verstehen. Die «SRF Kids News» unterstützen Sie dabei, mit Kindern über aktuelle Themen zu reden. Jeden Donnerstag um 17:00 Uhr auf Play SRF und YouTube SRF Kids

Jeden Freitag im TV um 18:50 Uhr auf SRF zwei

Jeden Samstag im TV um 10:35 Uhr auf SRF 1

SRF Kids sind Games

1 Schulhaus, 3 Klassen, 6 Level: Das ist die Gameshow «SRF Kids – Next Level». Bei dieser Sendungen verwandeln wir dein Schulhaus in einen riesigen Spielplatz!

Die Gameshow im Schulhaus Box aufklappen Box zuklappen Legende: 1 Schulhaus, 3 Teams, 6 Level! Bei «SRF Kids – Next Level» messen sich Kinder von drei Schulklassen in verschiedenen Challenges. Jede Menge Spass, Spannung und Überraschungen für die ganze Familie! Alle Folgen von Staffel 1 bis 4 sind auf Youtube SRF Kids, auf Play SRF und auf der Webseite srfkids.ch online verfügbar.

SRF Kids sind Reportagen

Wie wird aus Wind Strom gemacht? Gibt es eigentlich Hexen? Und wie kommt eine Pizza zu dir nach Hause? Jede Woche kurvt der SRF Kids Bus zusammen mit Kindern durch die Schweiz und geht einer neuen Frage nach. Daraus entstehen spannende Reportagen, die auf der Website SRF Kids gehört und gratis heruntergeladen werden können:

SRF Kids sind Hörspiele

Ob auf Autofahrten, zum Einschlafen oder zwischendurch: Bestimmt liebst du Geschichten! SRF Kids liefert dir regelmässig tolle Mundart-Geschichten – von der Detektivgeschichte, über Abenteuer bis zum Fantasy-Hörspiel. Die Kinderhörspiele kannst du bequem streamen oder herunterladen.

SRF Kids sind Erklärvideos

Was wissen wir über Dinosaurier? Was sind Fake-News? Was macht Zucker im Körper? «SRF Kids Clip und klar!» beantwortet kleine und grosse Wissens-Fragen so, dass Kinder sie verstehen. Regelmässig neue Folgen auf YouTube SRF Kids und auf Play SRF.

SRF Kids ist eine Online-Community

Im «Treff» kannst du in einem sicheren Rahmen erste Schritte auf Social Media wagen. 6- bis 14-Jährige können ein eigenes Profil erstellen, Texte und Fotos hochladen und du kannst mit anderen Kindern chatten. Bei jeder Anmeldung überprüfen wir, ob es sich tatsächlich um ein Kind handelt. Themen aus dem «Treff» fliessen regelmässig in unsere Inhalte ein, so kannst du mitbestimmen und selber bei SRF Kids mitmachen.

Legende: Dank SRF Kids wird es nie langweilig Colourbox

SRF Kids ist Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 dir: Die Radiosendung «SRF Kids» bietet dir lustige, spannende und interessante Geschichten. Beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» kannst du zudem miträtseln und tolle Preise gewinnen. Die Sendung gibt es auch als Stream oder Podcast:

SRF Kids ist eine Website

Auf srfkids.ch findest du alle Angebote von SRF Kids: Du kannst alle unsere Kindervideos schauen von den «SRF Kids News» bis zur Gameshow «SRF Kids - Next Level», in der drei Schulklassen gegeneinander antreten. Auch alle Audio-Reportagen von «SRF Kids Reporter:in» und sämtliche Podcasts findest du auf der Website. Ausserdem kannst dein Wissen bei Online-Quizzen testen oder dir einen Song am Radio wünschen.

SRF Kids ist ein YouTube-Kanal

Auf unserem YouTube-Kanal SRF Kids lässt es sich quer durch verschiedene Reihen aus dem Kinderprogramm und dem Schulangebot SRF school sehen.

Legende: Bei SRF Kids kannst du selber mitmachen! So wie Kinderreporterin Anic – sie interessiert sich für das Thema Wetter und möchte von Simon Eschle aus der SRF Meteo-Redaktion wissen, warum es immer mehr Unwetter gibt. SRF Kids

