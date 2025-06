Du spielst im Fussballturnier mit und kommst bis zum Finale. Im alles entscheidenden Spiel verliert dein Team. Wie steckst du die Niederlage weg? Wir haben am Kids Cup in Landquart die Kinder dazu befragt.

Vielleicht würdest du nach einem verlorenen Spiel – ob im Sport oder auf dem Spielbrett – am liebsten nur noch unsichtbar werden, wie Goalie Yann Sommer nach dem Champions League Finale 2025. Sein Club Inter Mailand verlor gegen Paris Saint-Germain mit 0:5. Eine bittere Niederlage für Sommer und sein Team.

Oder du reagierst mit Wut und würdest am liebsten alles um dich herum zerstören. So ähnlich erging es dem russischen Tennisspieler Daniil Medwedew:

Auch der ehemalige Weltranglisten-Erste im Tennis, Novak Djokovic, liess seiner Wut schon freien Lauf, wie im Jahr 2018 am French Open Turnier:

Zusammen mit SRF Kids Kinderreporter Tim (12) befragen wir die Kinder am Kids Cup in Landquart, wie sie mit Niederlagen umgehen. Tim selbst hat keine Mühe mit dem Verlieren: «Ich ärgere mich nur dann, wenn ich weiss, dass ich es eigentlich hätte besser machen können», sagt er.

Legende: Kinderreporter Tim sagt von sich: «Ich habe keine Mühe mit dem Verlieren.» Was sagen die Kinder am Kids Cup? SRF

«Verlieren gehört dazu», das ist ein Satz, den wir von vielen Sportlerinnen und Sportlern hören an dem heissen Tag in Landquart. «Ich muss leider zugeben, dass ich ein sehr schlechter Verlierer bin», sagt ein Junge. Dass man mal wütend wird und am liebsten etwas kaputt schlagen würde, kennen viele der befragten Kinder.

Was sagen die Kinder am UBS Kids Cup?

«Verlieren kann schon mal traurig machen.»

«Niederlagen gehören einfach zum Sport dazu.»

«Manchmal stresst es mich mehr, manchmal weniger.»

«Ich bin ein ganz schlechter Verlierer.»

«Ich raste nicht aus, wenn ich verliere.»

Auch der Profileichtathlet Sales Inglin kennt das Gefühl. «Ich bin ein schlechter Verlierer, aber nur innerlich», sagt er. «Ich lasse das nicht raus.»

Sales Inglin im Gespräch

Kinderreporter Tim (rechts im Bild) stellt Profiathlet Sales Inglin Fragen zum Thema Niederlagen.

Der Läufer ist gut gelaunt trotz Verletzung.

Und wie geht der Profi mit einer Niederlage um? «Für mich sind Verletzungen das Schwierigste. Und im Moment bin ich tatsächlich grad verletzt am rechten Arm und kann nur Beintraining machen», erzählt der Zürcher.

Legende: Sales Inglin ist Hürdenläufer und erlebt gerade eine Niederlage: Er ist verletzt und kann nicht an Wettkämpfen teilnehmen. SRF

Er stolperte im Sprinttraining und brach sich den Unterarm. «Am Anfang hatte ich wirklich Mühe, damit klarzukommen», sagt er. Doch es sei wichtig, in solchen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. «Das gilt allgemein für Niederlagen im Leben», findet er.

Wie verdaust du eine Niederlage? Kannst du gut verlieren? Schreib es uns im «Treff».

Ein paar Eindrücke vom UBS Kids 2025 in Landquart

Ein paar Eindrücke vom UBS Kids 2025 in Landquart

Bild 2 von 13. Bildquelle: SRF. 2 / 13 Legende: SRF

Bild 3 von 13. Bildquelle: SRF. 3 / 13 Legende: SRF

Bild 4 von 13. Bildquelle: SRF. 4 / 13 Legende: SRF

Bild 5 von 13. Bildquelle: SRF. 5 / 13 Legende: SRF

Bild 6 von 13. Bildquelle: SRF. 6 / 13 Legende: SRF

Bild 7 von 13. Bildquelle: SRF. 7 / 13 Legende: SRF

Bild 8 von 13. Bildquelle: SRF. 8 / 13 Legende: SRF

Bild 9 von 13. Bildquelle: SRF. 9 / 13 Legende: SRF

Bild 10 von 13. Bildquelle: SRF. 10 / 13 Legende: SRF

Bild 11 von 13. Bildquelle: SRF. 11 / 13 Legende: SRF

Bild 12 von 13. Bildquelle: SRF. 12 / 13 Legende: SRF

Bild 13 von 13. Bildquelle: SRF. 13 / 13 Legende: SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.