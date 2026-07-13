Er hatte keine Angst vor Dinosauriern – und überhaupt ein Herz für Tiere: Nachruf auf einen nahbaren Neuseeländer.

International bekannt wurde Sam Neill mit der Rolle des sympathischen und mutigen Paläontologen Dr. Alan Grant im Film «Jurassic Park» (1993). Der Spross einer Soldatenfamilie in Nordirland, die es nach Neuseeland verschlug, verkörperte Grant auch in den beiden Fortsetzungen von «Jurassic Park».

Legende: Der Hut steht ihm gut: Sam Neill in seiner wohl bekanntesten Rolle als Paläontologe Dr. Grant in Steven Spielbergs «Jurassic Park»-Filmen. IMAGO / United Archives

Zu Neills Top-Filmen zählt «The Piano» (1992) der Neuseeländerin Jane Campion. In dem opulenten und Oscar-prämierten Klavierepos spielte Neill den distanzierten und emotional zerrissenen Ehemann an der Seite von Hauptdarstellerin Holly Hunter.

Berühmt, aber bescheiden

In «The Hunt for Red October» (1990) verkörperte Neill den sympathischen und loyalen sowjetischen Offizier namens Vasily Borodin. Als herausragend gilt auch Neills betont ruhiger und deshalb so unheimlicher Auftritt als Antichrist im Horror-Klassiker «Omen III: The Final Conflict» (1981).

Legende: Zurück zu den Wurzeln: In der TV-Serie «Peaky Blinders» spielte Sam Neill einen Detektiv aus seiner alten Heimat Nordirland. Imago / Everett Collection

Auch im Fernsehen war Neill in zahlreichen Produktionen zu sehen, unter anderem in der britischen Gangsterserie «Peaky Blinders». Hier gab Neill einen eiskalten Detektiv aus Nordirland.

In seiner Heimat Neuseeland galt Neill als bescheidener und zurückhaltender Mensch, der sich wenig aus seinem Star-Status machte. In den sozialen Medien postete der Hobby-Winzer öfter Bilder seiner Nutztiere, von denen manche nach berühmten Persönlichkeiten hiessen: Das Huhn Laura Dern nach Neills «Jurassic Park»-Co-Star, die Ente Kylie Minogue und die Kuh Helena Bonham Carter.

Licht und Schatten

2023 veröffentlichte Neill seine Memoiren «Did I Ever Tell You This». Noch im selben Jahr machte er öffentlich, dass er wegen einer seltenen Form von Blutkrebs behandelt werde. «Diese dunklen Momente lassen das Licht erst richtig hervortreten», sagte Neill 2023 mit Blick auf seine Krebsbehandlung dem «Guardian».

Seine Familie gab Neills Tod am Montag auf Instagram bekannt. Er sei plötzlich und unerwartet gekommen, heisst es. Neill sei zum Zeitpunkt seines Todes aber krebsfrei gewesen. Neuseelands Premierminister Christopher Luxon würdigte Neill in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung als «einen der Grossen».