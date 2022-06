Legende: Universal Pictures

Die im Labor erzeugten Dinosaurier leben nicht mehr auf einer abgeschotteten Insel. Sondern auf dem Festland mitten unter den Menschen.



Dino-Züchter Owen (Chris Pratt) und die ehemalige Leiterin des Themenparks Jurassic World Claire (Bryce Dallas Howard) führen ein zurückgezogenes Leben in einer Hütte im Wald. Doch als ihre Ziehtochter Maisie (Isabella Sermon) und ein kleiner Dino entführt werden, machen die beiden Jagd auf die Bösewichte.



Unterstützung bekommen sie dabei von den Wissenschaftlern Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum). Die drei sind bekannt aus den ersten Jurassic-Park-Filmen.



«Jurassic World Dominion» ist ziemlich chaotisch. Die spannende Ausgangslage über das Zusammenleben von Urzeitechsen und Menschen in der modernen Welt rückt schon bald in den Hintergrund. Denn der Grossteil des Films spielt in einem abgezäunten Schutzgebiet.



Trotzdem ist der Film mitreissender als die beiden Vorgänger von 2015 und 2019. Es gibt eine geballte Ladung Dino-Action, ein Wiedersehen mit den beliebten Charakteren aus den ersten Filmen und noch mehr Naturschutz-Referenzen als in den Filmen davor.

«Jurassic World Dominion» ist gute Unterhaltung, die jedoch keinen bleibenden Eindruck hinterlässt.