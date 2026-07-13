Der neuseeländische Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Sam Neill ist gestorben.

Er wurde 78 Jahre alt.

International bekannt wurde Neill vor allem als Paläontologe Dr. Alan Grant in «Jurassic Park».

Seine Familie gab den Tod heute morgen in einem Beitrag auf Instagram bekannt. Der Tod sei plötzlich und unerwartet gekommen. Zugleich schrieb die Familie, Neill sei zum Zeitpunkt seines Todes krebsfrei gewesen.

Weitere Details zu Neills Tod sind noch nicht bekannt.

International bekannt wurde Neill mit der Rolle des Paläontologen Dr. Alan Grant im Film «Jurassic Park», im Jahr 1993. Er verkörperte die Figur auch in den Fortsetzungen «Jurassic Park III» und «Jurassic World Dominion». Zu seinen weiteren bekannten Filmen zählen «The Piano», «The Hunt for Red October», «Event Horizon» und «Possession». Auch im Fernsehen war Neill in zahlreichen Produktionen zu sehen, unter anderem in der Serie «Peaky Blinders», in der er den Polizisten Chester Campbell spielte.

Legende: REUTERS/Vincent West/File Photo

2023 machte Neill öffentlich, dass er wegen einer seltenen Form von Blutkrebs behandelt werde. Im April dieses Jahres erklärte er, nach der Behandlung krebsfrei zu sein.