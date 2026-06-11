Die neue Serienadaption führt die Handlung nach den Ereignissen der literarischen Vorlage fort und erzählt die Geschichte von Heidi, Peter, dem Alpöhi und Klara weiter. Im Mittelpunkt steht Heidi, die über das vertraute Leben auf der Alp hinaus neue Erfahrungen macht.
Das Ensemble der neuen «Heidi»-Serie
Die Titelrolle übernimmt Neah Hefti. Christian Kohlund wird als Alpöhi zu sehen sein, János de Weck spielt Peter, Lotte Engels verkörpert die Klara.
Überraschend: Heike Makatsch spielt das Fräulein Rottenmeier. Weitere zentrale Rollen übernehmen Dominique Devenport (Peters Mutter Brigitte) und Charly Hübner (Klaras Vater Herr Sesemann). Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch Roeland Wiesnekker, Matthias Britschgi und Esther Gemsch.
Bereits gedreht wurde in Köln und Umgebung. In den kommenden Monaten dient das schweizerische Bergell als Kulisse. Regie führen Johannes Bachmann («Tschugger») und Isa Prahl («Deutsches Haus»). Die Ausstrahlung von «Heidi» ist für 2027 vorgesehen.
Hinweis
Produziert wird die Serie von DCM Schweiz und Gaumont im Auftrag von SRF und RTL.
Das Serienkonzept und die Drehbücher stammen von Head-Autorin Valentina Brüning, gemeinsam mit den Schweizer Autorinnen Seraina Nyikos und Béatrice Huber. Für die visuelle Umsetzung zeichnen unter anderem an der Kamera Tobias Dengler («Davos 1917») und Pascal Reinmann, sowie Szenenbildnerin Marion Schramm («Winter Palace») verantwortlich.