Schimpfen – das können wir doch fast alle sehr gut, oder? Um den eigenen fiesen Wortschatz anzureichern, gibt es neu das vergnüglich zusammengestellte Buch «Die hohe Kunst des Schimpfens».

Ohne Anstand und Sitte: Hier lernen Sie ordentlich zu schimpfen

Dieses Werk gleicht einer Wühlkiste – so bunt und vielfältig ist sein Inhalt. Es ist eine Wundertüte, die einen wenig bis nicht geläufige Seiten auch bekannter Figuren entdecken lässt.

Legende: Ein wild zeternder Beethoven? Hatten Sie vielleicht nicht auf dem Schirm, aber vorstellbar ist es doch. Seien Sie gespannt! Keystone/APA/HERBERT NEUBAUER

Wussten Sie, dass zum Beispiel Ludwig van Beethoven richtig heftig schimpfen konnte? Einem Kopisten, der nicht mehr für ihn arbeiten wollte, antwortete der Komponist schriftlich ausführlich so:

«Dummer, eingebildeter, eselhafter Kerl. Mit einem solchen Lumpenkerl, der einem das Geld abstiehlt, wird man Komplimente machen? Stattdessen zieht man ihn bei seinen eselhaften Ohren. Schreibsudler, Dummer Kerl, korrigieren Sie Ihre durch Unwissenheit, Übermut, Eigendünkel und Dummheit gemachten Fehler! Dies schickt sich besser, als mich belehren zu wollen, denn das ist gerade, als wenn die Sau die Minerva belehren wollte.»

Drei Seiten Kapitän Haddock

So weit, so ausfallend. Andere Texte aus «Die hohe Kunst des Schimpfens» sind hier aber nicht zitierfähig, obwohl sie beispielsweise vom geachteten klassisch römischen Dichter Catull stammen.

Passend zum Thema Fluchen früher und heute Was heisst «gehy din muotter»?

Unverfänglicher, aber ebenso amüsant, geht es im Schimpfwort-Repertoire von Kapitän Haddock aus den «Tim und Struppi»-Comics zu: «Spitzbube. Ratte. Tausendfüssler. Hagel und Granaten. Alle Höllenhunde! Galgenvogel. Höllenmaschinist», wird der Kapitän zitiert – über drei Seiten.

Legende: Ja, der Mann kann vom Leder ziehen: «Tim und Struppis» Kapitän Haddock (links) – hier in einer zeitgenössischen Graffito-Darstellung. IMAGO / Pond5 Images

In «Die hohe Kunst des Schimpfens» liest man ergänzend aber auch vom realen Schimpfen auf hoher See: Ein «Affenfels» ist etwa ein Boot mit sehr umfangreicher Besatzung, ein «Ferkeltreiber» das langsamste Schiff einer Gruppe, und «Himmelskomiker» bedeutet so viel wie Pastor.

Eintauchen in die Kulturgeschichte

Verschiedene Sprachen und Dialekte kommen im Buch zum Klingen – auch das Schweizerdeutsche. Eine kleine Auswahl gefällig? Halten Sie sich fest – und nehmen Sie es bitte nicht persönlich: «Arschgyge. Tubel. Goofe. Huresiech. Tschumpel. Und Tätsch!»

Mit dem Autorenpaar Wolfgang Hörner und Tobias Roth tauchen die Lesenden ein in die Kulturgeschichte: zu Ovid, Boccaccio, Shakespeare und Goethe und in Grimms Wörterbuch.

Fluchen in der Politik Box aufklappen Box zuklappen Ausführlich zum Zug kommt in die «Die hohe Kunst des Schimpfens» die deutsche Politik. Da wimmelt es von Beleidigungen. Etwa: «Dieser Mann ist reif für die Nervenheilanstalt.» Ein CSU-Ministerpräsident über einen SPD-Bundeskanzler.

Ein CSU-Ministerpräsident über einen SPD-Bundeskanzler. «Dieses Schwein.»

Ein SPD-Politiker über einen CSU-Mann.

Ein SPD-Politiker über einen CSU-Mann. «Bei Ihnen steht der Verstand still.»

Ein SPD-Abgeordneter zu einem von der CDU.

Ein SPD-Abgeordneter zu einem von der CDU. «Schnauze, Iwan!»

Ein CSU-Politiker gegen einen Kommunisten.

Da und dort entdeckt man Vergessenes. Etwa den 1864 verstorbenen Dichter Ernst Ortlepp aus dem Raum Leipzig. Aus ihm polterte es, aneinandergereiht:

«Geld ist Dreck. Die Menschheit ist ein Kloak. Esel sind Tiere, die sich alles gefallen lassen. Ein Publikum ist ein Ochse. Genies gibt es nicht mehr. Von Klassizität soll nun nicht mehr die Rede sein. Die Welt ist gross und so dumm, als sie gross ist.»

Dampfablassen erleichtert!

Über 220 Seiten wird in «Die hohe Kunst des Schimpfens» ungebremst geschimpft, quer durch die Epochen, in vielen Formen, in Zitaten, deren Zusammenhang Wolfgang Hörner und Tobias Roth jeweils kurz erläutern.

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Tobias Roth und Wolfgang Hörner: «Die hohe Kunst des Schimpfens». Verlag Das kulturelle Gedächtnis, Berlin.

Welche Erkenntnis lässt sich aus diesem Buch ziehen? Dass Dampfablassen ungemein erleichtert – und dass die sprachliche Kreativität der Rohrspatzen und Schimpfkanonen unerschöpflich ist.

«Die hohe Kunst des Schimpfens» verdichtet lustvoll ein Sprachregister, das nicht eben zu den respektiertesten gehört. Vermutlich macht gerade diese Überschreitung von Sitte, Anstand und gutem Geschmack beim Lesen besonders Spass.