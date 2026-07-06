- In einer Ausgrabungsstätte bei Alexandria wurden 18 Gräber entdeckt – zudem auch ein intakter Sarkophag und seltene Goldobjekte.
- Die deutsche Schriftstellerin Christine Wunnicke ist Georg-Büchner-Preisträgerin 2026.
- In Los Angeles wurden die Emmy-Nominierungen 2026 bekannt gegeben. Die Serien «The Pitt» und «Hacks» brechen dabei den Allzeit-Rekord.
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Themen in diesem Liveticker
- Nahe Alexandria: Achäologen finden 18 antike Gräber
- Georg-Büchner-Preis geht an Autorin Christine Wunnicke
- Emmy-Nominierungen 2026: «The Pitt» ist der grosse Favorit
- Kunstsammlung von Modedesigner Valentino wird vekauft
- Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
- Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
- Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
- George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
- Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen