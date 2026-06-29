- Im südindischen Bundesstaat Kerala ersetzen Roboterelefanten bei einigen buddhistischen Tempelfesten die echten Elefanten. Das sorgt für Freude – und Aufregung.
- Die französische Schauspielerin Isabelle Adjani ist wegen Steuerbetrugs und Geldwäsche verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten.
- Die Luzerner Kunsthändlerin Angela Rosengart ist tot. Sie und ihr Vater waren über Jahrzehnte eng mit Pablo Picasso befreundet.
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Themen in diesem Liveticker
- Sie flattern mit den Ohren und spritzen mit Wasser
- Französische Schauspielerin Isabelle Adjani verurteilt
- Luzerner Kunsthändlerin Angela Rosengart mit 94 gestorben
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- Zürich: 15'000 Besucherinnen beim «Opernhaus für alle»
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