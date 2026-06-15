- Die Kunstmesse Art Basel hat ihre diesjährige Ausgabe in Basel mit 90'000 Besucherinnen und Besuchern abgeschlossen.
- Venedigs neuer Bürgermeister will den Eintritt für Tagestouristen auf bis zu 50 Euro anheben. Die bisherige Gebühr zeige zu wenig Wirkung. Kritiker zweifeln an Rechtmässigkeit und Sinn der Massnahme.
- In Frankreichs Nationalbibliothek schlummerte offenbar eine Sensation: ein bislang unbekanntes Mozart-Manuskript.
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Themen in diesem Liveticker
- Art Basel 2026 zog 90'000 Besucherinnen und Besucher an
- Neuer Bürgermeister will Venedig-Besuch deutlich verteuern
- Nach fast 250 Jahren: Heft von Musiklehrer Mozart aufgetaucht
- «Prototyp» für Stonehenge entdeckt
- Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden
- Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet
- Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren
- Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
- Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
- Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen