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Kulturnews in Kurzform 90'000 Besucherinnen und Besucher an der Art Basel 2026

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15.06.2026, 11:06

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Themen in diesem Liveticker

  • Art Basel 2026 zog 90'000 Besucherinnen und Besucher an
  • Neuer Bürgermeister will Venedig-Besuch deutlich verteuern
  • Nach fast 250 Jahren: Heft von Musiklehrer Mozart aufgetaucht
  • «Prototyp» für Stonehenge entdeckt
  • Kehrtwende: Bayreuther Gedenkveranstaltung soll doch stattfinden
  • Autorenfilmer wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet
  • Bekannt aus «The Ring»: Daveigh Chase stirbt mit 35 Jahren
  • Neuer Museumsdirektor: Louvre «am Ende seiner Kräfte»
  • Kanye West und Bianca Censori zu Gast in Basel
  • Wirbel um verschobenes Gedenkkonzert bei Bayreuther Festspielen

SRF 1, Tagesschau kompakt, 17.6.2026, 12:45 Uhr

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