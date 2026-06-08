- Anlässlich seines Geburtstagsfests vergibt König Charles III. royale Ehrentitel. In diesem Jahr sind Schauspielerin Helen Mirren und Kinderbuchautorin Julia Donaldson unter den Geehrten.
- US-Präsident Donald Trump und das Weisse Haus verwenden bisweilen Inhalte japanischer Animes und Mangas auf ihren Social-Media-Kanälen. Nun protestieren die Fans.
- Taylor Swift wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Mit gerade einmal 36 Jahren ist sie die jüngste Frau aller Zeiten, der diese Ehre zuteil wird.
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Themen in diesem Liveticker
- Zum Geburtstagsfest des Königs gibt es royale Ehrentitel
- Manga- und Anime-Fans gegen US-Präsident Trump
- Taylor Swift stellt schon wieder einen Rekord auf
- «101 Dalmatiner»-Schauspielerin ausgezeichnet
- Baby mischt Shakespeare-Aufführung mit Kenneth Branagh auf
- Jay-Z und Eminem: erster gemeinsamer Album-Track seit 25 Jahren
- Bad Bunny und der Papst: Treffen im Fussballstadion
- Moskau bestätigt Haftstrafe gegen deutschen Satiriker Tilly
- Deutscher Sachbuchpreis geht an Konstantin Richter
- Harry Styles löst Run auf Amsterdamer Zeitung aus