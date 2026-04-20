- Archäologinnen und Archäologen haben in einer Grabstätte in Ägypten Sarkophage entdeckt. Das Besondere an diesem Fund: Einer Mumie war ein Papyrus mit Homers Ilias beigelegt.
- Der US‑Schauspieler Patrick Muldoon ist im Alter von 57 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Bekannt wurde er durch die Soap «Zeit der Sehnsucht» und Filme wie «Starship Troopers».
- Die Fondation Beyeler in Riehen hat seit ihrer Eröffnung 1997 mehr als 10 Millionen Besucherinnen und Besucher empfangen.
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Themen in diesem Liveticker
- Mumie mit Papyrus aus der Ilias entdeckt
- Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon stirbt mit 57 Jahren
- Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an
- Heino will nicht für den Wahlkampf der AfD herhalten
- FCB will US-Rapper Kanye West nicht in seinem Joggeli