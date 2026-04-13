- Die französische Schauspielerin Nathalie Baye ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Ausserhalb Frankreichs wurde sie vor allem durch ihr Mitwirken im Hollywood-Film Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks bekannt.
- US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bei einem Gottesdienst im Pentagon zum Gebet aufgerufen – und dabei einen Monolog aus Quentin Tarantinos «Pulp Fiction» zitiert. Die Kritik folgte prompt.
- Wegen Renovationsarbeiten löst die Abtei Saint-Maurice ihre Musik-Sammlung auf. Zehntausende Tonträger, darunter zahlreiche Raritäten, werden nun an einem grossen Flohmi unters Volk gebracht.
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Themen in diesem Liveticker
- Bekannt aus Catch Me If You Can – Nathalie Baye ist tot
- US-Verteidigungsminister bemüht berühmten «Pulp Fiction»-Monolog
- Abtei Saint-Maurice will 20'000 Schallplatten loswerden
- Nicole Kidman: Vom gefeierten Hollywoodstar zur Sterbe-Doula
- Trotz Entschuldigung: Kanye West blitzt in UK und Frankreich ab
- Überraschungen bei Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Auswahl 2026
- Vor milliardenschwerer Fusion: Hollywood-Kreative schlagen Alarm
- Manoush Toth reist zum «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb
- Sie war die «Stimme Bollywoods»: Die Sängerin Asha Bhosle ist tot
- Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi