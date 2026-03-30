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Kulturnews in Kurzform Aufregung um Auftritt von Kanye West in London

Autor: 

30.03.2026, 09:23

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Themen in diesem Liveticker

  • Aufregung um Auftritt von Kanye West in London
  • Alarm in Uffizien-Galerie nach Hackerangriff
  • Nach spektakulärem Raub: Antiker Goldhelm ist zurück
  • Melvin Edwards: Der Meister der martialischen Metallkunst ist tot
  • Demokratiepreis würdigt Grönemeyers Einsatz für die Gesellschaft
  • Songtext-Entwurf zu «I’m Not There» von Bob Dylan aufgetaucht
  • Locarno-Filmfestival: Die einstige Leiterin Lili Hinstin ist tot
  • Rembrandt: Ist die Kopie vom «Goldketten-Mann» auch von ihm?
  • Maren Wade verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung
  • Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 30.3.2026, 8:00 Uhr

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