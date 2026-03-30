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Kulturnews in Kurzform
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Aufregung um Auftritt von Kanye West in London
Autor:
Am Ticker ist Selina Widmer
30.03.2026, 09:23
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Die Kunstsammlung der Uffizien in Florenz gehört zu den bekanntesten der Welt. Nach einem Angriff aufs IT-System wurden Die Sorge vor einem Einbruch ist gross. wichtige Kunstwerke in Sicherheit gebracht. Anfang 2025 sprengen Einbrecher die Türen eines Museums in den Niederlanden. Sie stehlen wertvolle Kunstschätze aus Rumänien – darunter einen rund 2500 Jahre alten Goldhelm. Nun ist er wieder aufgetaucht. Er brachte das Leiden US-amerikanischer Schwarzer sehr plastisch an weisse Galeriewände: der Objekt-Künstler Melvin Edwards. Am Montag ist er 88-jährig gestorben. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
Aufregung um Auftritt von Kanye West in London
Alarm in Uffizien-Galerie nach Hackerangriff
Nach spektakulärem Raub: Antiker Goldhelm ist zurück
Melvin Edwards: Der Meister der martialischen Metallkunst ist tot
Demokratiepreis würdigt Grönemeyers Einsatz für die Gesellschaft
Songtext-Entwurf zu «I’m Not There» von Bob Dylan aufgetaucht
Locarno-Filmfestival: Die einstige Leiterin Lili Hinstin ist tot
Rembrandt: Ist die Kopie vom «Goldketten-Mann» auch von ihm?
Maren Wade verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung
Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 30.3.2026, 8:00 Uhr
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