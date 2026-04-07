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Kulturnews in Kurzform Rolling Stones veröffentlichen neue Single – unter falschem Namen

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07.04.2026, 14:23

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Themen in diesem Liveticker

  • Neuer Song kam unter dem Pseudonym «The Cockroaches» heraus
  • «The Housemaid»: Autorin McFadden enthüllt ihre wahre Identität
  • Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa verstirbt 68-jährig
  • Arbeiterhaus in der Nähe von London wird Bowie-Museum
  • Michael-Jackson-Biopic: Millionen-Nachdrehs und neues Ende
  • Grossbritannien verweigert Kanye West die Einreise
  • Einigung nach Streit um Bilder von Frida Kahlo

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 9.4.2026, 8:00 Uhr

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