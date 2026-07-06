- Die Schauspielerin Louise Lasser galt als zurückhaltende Komikerin und war Darstellerin in frühen Woody-Allen-Filmen. Nun ist sie 87-jährig verstorben.
- Sophie Hunger und Christoph Marthaler wurde der mit 30'000 Franken dotierte Gottfried-Keller-Preis verliehen. Beide Kunstschaffenden verbindet ihr musikalischer Umgang mit Sprache.
- Moritz de Hadeln leitete die Filmfestivals in Locarno, Berlin und Venedig. Nun ist er 85-jährig gestorben.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
- Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
- Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
- George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
- Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen