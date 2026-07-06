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Kulturnews in Kurzform Bekannt aus Woody-Allen-Filmen: US-Star Louise Lasser ist tot

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06.07.2026, 10:32

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Themen in diesem Liveticker

  • Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
  • Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
  • Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
  • George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
  • Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 6.7.2026, 7:00 Uhr

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