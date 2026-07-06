- Das Berner Rap-Kollektiv Chlyklass trauert um eines seiner Gründungsmitglieder. Christoph Flury alias Krust ist an den Folgen einer unheilbaren Krankheit verstorben.
- Die Schweizer Kinos verzeichnen ihr bestes erstes Halbjahr seit 2023 – die Besuchszahlen liegen aber weiter unter Vor-Corona-Niveau.
- Albanien: Ein für diesen Samstag geplantes Konzert des umstrittenen US-Rappers Ye bringt dem Ministerpräsidenten des Landes heftige Kritik ein.
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Themen in diesem Liveticker
- Chlyklass-Gründer Krust an unheilbarer Krankheit verstorben
- Das Biopic «Michael» dominierte im ersten Kinohalbjahr
- Anstehendes Konzert in Tirana sorgt für Wirbel
- 2000 Jahre alte Gräber in der ägyptischen Wüste entdeckt
- Georg-Büchner-Preis geht an Autorin Christine Wunnicke
- Emmy-Nominierungen 2026: «The Pitt» ist der grosse Favorit
- Kunstsammlung von Modedesigner Valentino wird vekauft
- Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
- Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
- Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben