- Ein bisher unveröffentlichtes Demotape von Coldplay-Sänger Chris Martin wird aktuell versteigert. Der darauf enthaltene Song war womöglich einmal als James‑Bond‑Titelsong gedacht.
- Statt seine Netflix-Serie zu finalisieren, kaufte Regisseur Carl Rinsch Luxusgüter und Kryptowährung in Millionenhöhe. Nun wurde er wegen Betrugs verurteilt.
- Aus eins mach drei: Das Opernhaus Zürich lud am Wochenende erneut zu einem kostenlosen Open-Air-Event – dieses Mal mit breiterem Programm und auf drei Tage ausgeweitet. Ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen blieb aber aus.
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Themen in diesem Liveticker
- Kassette mit «The World Is Not Enough» kommt unter den Hammer
- Hollywood-Regisseur zockt Netflix ab – und landet im Gefängnis
- Zürich: 15'000 Besucherinnen beim «Opernhaus für alle»
- «Michael» überholt «Oppenheimer» an Kinokassen