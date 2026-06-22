- Die deutsche Autorin setzte sich mit bei den 50. Tagen der deutschsprachigen Literatur durch – mit einem Text über die Freundschaft zweier übergewichtiger Schülerinnen.
- Soulstar Lionel Richie gibt seinen Tourauftakt im US-Staat Minnesota. Doch nach knapp einer Stunde muss er unerwartet eine Pause einlegen – aus gesundheitlichen Gründen.
- Einmal im Jahr begehen Beatles-Fans einen Feiertag für ihre Lieblingsband. Zu diesem Anlass wird diesmal ein historischer TV-Auftritt der Fab Four erstmals in Farbe veröffentlicht.
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Themen in diesem Liveticker
- Jury-Mitglied spricht von «existenzieller Wucht»
- Lionel Richie bricht Auftakt-Konzert ab
- «Ungeklärte rechtliche Situation»: Wiz Khalifa sagt Frauenfeld ab
- Beatles-Auftritt von 1967 wird erstmals koloriert gezeigt
- Friedenspreis für Menschenrechtsanwalt Philippe Sands
- «Minanbé»: Forscher entdecken unberührte Maya-Stadt in Mexiko
- Biopic über Madonna scheitert am Budget
- Olivia Rodrigo plant Frauen-Musikfestival für den guten Zweck
- Gülsha Adilji und Maja Zivadinovic kündigen neuen Podcast an
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot