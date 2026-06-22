- Der legendäre Musikproduzent Clive Davis, der Stars wie Whitney Houston und Barry Manilow entdeckte, ist im Alter von 94 Jahren verstorben.
- Der deutsche Rapper Haftbefehl legt aus gesundheitlichen Gründen erneut eine Pause ein. Der Rummel nach seiner Netflix-Doku habe ihn zusätzlich belastet. Nun zieht der Offenbacher Rapper die Konsequenzen.
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Themen in diesem Liveticker
- Entdeckte Whitney Houston und Barry Manilow: Clive Davis ist tot
- Zu viel Rummel: Rapper Haftbefehl braucht eine Pause