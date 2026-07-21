- Er lieh Hollywood-Stars wie Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson und Dustin Hoffmann seine Stimme: Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot.
- Kürzlich meldete sich die TV-Legende Thomas Gottschalk zurück: Er sei krebsfrei. Dennoch sagte er nun in einem Interview, dass er nicht mehr öffentlich auftreten wolle.
- Der Künstler Saype hat erneut zwei Monumentalwerke auf Wiesen über Villars-sur-Ollon gemalt. Die vergänglichen Bilder aus Kreide und Kohle sind voraussichtlich bis Anfang August zu sehen.
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Themen in diesem Liveticker
- Mehr als 30 Jahre die deutsche Stimme von Sir Anthony Hopkins
- «Nichts geplant»: Gottschalk will nicht mehr öffentlich auftreten
- Saype bemalt wieder Wiesen über Villars-sur-Ollon
- «Godzilla»-Star Kaylee Hottle mit nur 19 Jahren gestorben
- EU stellt Unterstützung für Kunstbiennale in Venedig ein
- Von der Fast-Pleite zum Rekord: US-Kinokette mit besten Zahlen