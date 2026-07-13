- Die irische Oscar-Preisträgerin Brenda Fricker ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Man kannte die Schauspielerin unter anderem durch ihre Rolle als «Taubenlady» im Film «Kevin – Allein in New York».
- Bob Dylans Welttournee führt ihn in die Schweiz: Die 85-jährige Musiklegende tritt am 1. November im Zürcher Hallenstadion auf.
- Die Serie «Ein Fall für zwei» gehört zu den langlebigsten und populärsten im deutschen Fernsehen. 1981 kam die erste Folge des in Frankfurt spielenden Formats. 2027 ist nun Schluss.
- Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in den USA für 3.75 Millionen Dollar versteigert worden. Mitversteigert wurde, weil sie am Schwert hängt: eine prosthetische Hand.
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Themen in diesem Liveticker
- «Kevin – Allein in New York»: Taubenlady Brenda Fricker ist tot
- Bob Dylan kommt ins Hallenstadion
- ZDF stellt «Ein Fall für zwei» ein
- «Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Millionensumme
- «Jurassic Park»-Star Sam Neill: Todesursache bekannt gegeben
- Ein Schweizer soll ESC für Deutschland retten
- Gemälde vom Müll entpuppt sich als NS-Raubkunst
- James Franco und die Alien-Frage
- Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost
- Vier neue Mitglieder im Orden pour le Mérite