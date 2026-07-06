- In Los Angeles fand die offizielle Bekanntgabe der Emmy-Nominierungen 2026 statt. Das sind die wichtigsten Nominierten.
- Der italienische Modedesigner Valentino Garavani starb am 19. Januar 2026 in Rom. Nun soll sein Nachlass für wohltätige Zwecke verkauft werden.
- Die Schauspielerin Louise Lasser galt als zurückhaltende Komikerin und war Darstellerin in frühen Woody-Allen-Filmen. Nun ist sie 87-jährig verstorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Das sind die Nominierten für die 78. Emmy Awards
- Das Erbe des Designers soll gemeinnützige Projekte finanzieren
- Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
- Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
- Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben
- George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk
- Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen