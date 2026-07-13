- Deutschland will beim ESC mal wieder in die Top 10 – und hat dafür einen Schweizer engagiert, der weiss, wie man den ESC gewinnt.
- Happy End für ein Gemälde mit verwickelter Geschichte, das nach Jahrzehnten an die Erben eines jüdischen Sammlers zurückfindet.
- James Franco, im Zuge der #MeToo-Bewegung von der Bildfläche verschwundener Hollywood-Star, postet merkwürdige Videos.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Ein Schweizer soll ESC für Deutschland retten
- Gemälde vom Müll entpuppt sich als NS-Raubkunst
- James Franco und die Alien-Frage
- Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost
- Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite
- Zwei neue Label für KI-Musik: Branche will Klarheit schaffen