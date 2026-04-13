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Kulturnews in Kurzform Eurovision Young Musicians: Manoush Toth geht für SRF ins Rennen

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13.04.2026, 06:40

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Themen in diesem Liveticker

  • Manoush Toth reist zum «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb
  • Sie war die «Stimme Bollywoods»: Die Sängerin Asha Bhosle ist tot
  • Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi

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