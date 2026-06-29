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Kulturnews in Kurzform Französische Schauspielerin Isabelle Adjani verurteilt

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29.06.2026, 10:32

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  • Die französische Schauspielerin Isabelle Adjani ist wegen Steuerbetrugs und Geldwäscherei verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten sowie eine Busse von zehntausend Euro.
  • Die Luzerner Kunsthändlerin Angela Rosengart ist tot. Sie und ihr Vater waren über Jahrzehnte eng mit Pablo Picasso befreundet.
  • Neben Australien wird im kommenden Jahr ein zweites Land aus Übersee am Eurovision Song Contest teilnehmen: 2027 ist auch Kanada beim ESC mit von der Partie.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Themen in diesem Liveticker

  • Wegen Steuerbetrugs: Urteil für französische Schauspielerin
  • Luzerner Kunsthändlerin Angela Rosengart mit 94 gestorben
  • Konkurrenz aus Übersee: Kanada tritt neu beim ESC an
  • Coldplay-Demotape wird versteigert – mit Bond-Song darauf?
  • Hollywood-Regisseur zockt Netflix ab – und landet im Gefängnis
  • Zürich: 15'000 Besucherinnen beim «Opernhaus für alle»
  • «Michael» überholt «Oppenheimer» an Kinokassen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 29.6.2026, 17:30 Uhr

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