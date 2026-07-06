- Die Schriftstellerin Christine Wunnicke ist Georg-Büchner-Preisträgerin 2026, nachdem im vergangenen Jahr Lukas Bärfuss geehrt wurde.
- In Los Angeles fand die offizielle Bekanntgabe der Emmy-Nominierungen 2026 statt. Die Serie «The Pitt» kommt auf sagenhafte 25 Nominierungen, «Hacks» wurde 24 Mal nominiert.
- Der italienische Modedesigner Valentino Garavani starb am 19. Januar 2026 in Rom. Nun soll sein Nachlass für wohltätige Zwecke verkauft werden.
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Themen in diesem Liveticker
- Akademie für Sprache und Dichtung ehrt deutsche Schriftstellerin
- «The Pitt» und «Hacks» brechen Nominierungs-Rekord
- Das Erbe des Designers soll gemeinnützige Projekte finanzieren
- Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren
- Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler
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- Schmuck im Millionenwert aus Museum im Elsass gestohlen