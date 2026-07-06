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Das Erbe des Designers soll gemeinnützige Projekte finanzieren

Schauspielerin und Ex-Frau von Woody Allen stirbt mit 87 Jahren

Grosse Ehre für Sophie Hunger und Christoph Marthaler

Ehemaliger Locarno-Direktor: «Mr. Filmfestival» ist verstorben

George Clooney erhält Goldenen Löwen für sein Lebenswerk