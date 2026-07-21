- Die US-Schauspielerin Kaylee Hottle ist im Alter von 18 Jahren bei einem Autounfall in Maryland gestorben. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle als Jia in zwei «Godzilla»-Filmen.
- Russland nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal seit dem Angriff auf die Ukraine an der Kunstbiennale in Venedig teil. Dagegen gab es Proteste. Nun streicht ihr die EU die finanzielle Unterstützung.
- Die US-Kinokette AMC Entertainment meldet Rekordquartal: Filme wie «Toy Story 5» und «Super Mario» lockten die Besucherinnen und Besucher zurück.
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Themen in diesem Liveticker
- «Godzilla»-Star Kaylee Hottle mit nur 18 Jahren gestorben
- EU stellt Unterstützung für Kunstbiennale in Venedig ein
- Von der Fast-Pleite zum Rekord: US-Kinokette mit besten Zahlen