- Konzertveranstalter Live Nation verschenkt Gratis-Tickets für das Helene-Fischer-Konzert im Zürcher Letzigrund.
- Branchenverbände haben ein System zur Kennzeichnung von Musik vorgestellt, die ganz oder teilweise mit Künstlicher Intelligenz erschaffen wurde.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Linkin Park zu laut, Helene Fischer zum Trost
- Vier neue Mitglieder im Orden pour le mérite
- Zwei neue Label für KI-Musik: Branche will Klarheit schaffen