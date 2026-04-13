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Kulturnews in Kurzform Hegseth ruft zum Gebet auf – mit «Pulp Fiction»-Zitat

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13.04.2026, 06:40

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Themen in diesem Liveticker

  • US-Verteidigungsminister bemüht berühmten «Pulp Fiction»-Monolog
  • Abtei Saint-Maurice will 20'000 Schallplatten loswerden
  • Nicole Kidman: Vom gefeierten Hollywoodstar zur Sterbe-Doula
  • Trotz Entschuldigung: Kanye West blitzt in UK und Frankreich ab
  • Überraschungen bei Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Auswahl 2026
  • Vor milliardenschwerer Fusion: Hollywood-Kreative schlagen Alarm
  • Manoush Toth reist zum «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb
  • Sie war die «Stimme Bollywoods»: Die Sängerin Asha Bhosle ist tot
  • Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 14.4.2026, 17:40 Uhr

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