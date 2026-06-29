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Kulturnews in Kurzform Hollywood-Regisseur zog Netflix ab – und landet im Gefängnis

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29.06.2026, 10:32

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Themen in diesem Liveticker

  • 11 Millionen Dollar veruntreut: Carl Rinsch muss ins Gefängnis
  • Erstmals wurden Oper, Ballett und Konzert an drei Tagen gezeigt
  • «Michael» überholt «Oppenheimer» an Kinokassen

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 29.6.2026, 17:30 Uhr

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