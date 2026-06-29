- Statt seine Netflix-Serie zu finalisieren, kaufte Regisseur Carl Rinsch Luxusgüter und Kryptowährung in Millionenhöhe. Nun wurde er wegen Betrugs verurteilt.
- Aus eins mach drei: Das Opernhaus Zürich lud am Wochenende erneut zu einem kostenlosen Open-Air-Event – dieses Mal mit breiterem Programm und auf drei Tage ausgeweitet. Ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen blieb aber aus.
- 2009 starb Michael Jackson. Ein Film über die Musiklegende aus dem Frühjahr räumte in den ersten Monaten nach dem Kinostart ordentlich ab und stösst nun ein anderes Biopic vom Thron.
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Themen in diesem Liveticker
- 11 Millionen Dollar veruntreut: Carl Rinsch muss ins Gefängnis
- Erstmals wurden Oper, Ballett und Konzert an drei Tagen gezeigt
- «Michael» überholt «Oppenheimer» an Kinokassen