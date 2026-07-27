- Der irische Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist tot. Er starb 56-jährig bei einem Motorradunfall in Dublin.
- Eine Kritik wie ein Donnerschlag: Altphilologin Emily Wilson nimmt Christopher Nolans Blockbuster «The Odyssey» auseinander. Der Film sei «miserabel» und «effekthascherisch».
- Aus der «Brat Era» an die Museumswand: Die National Portrait Gallery nimmt ein Porträt von Popstar Charli XCX in die Sammlung auf.
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Themen in diesem Liveticker
- Irischer Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist tot
- «Odyssee»-Übersetzerin zerpflückt Nolans Blockbuster
- National Portrait Gallery adelt Charlie XCX
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