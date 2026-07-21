- Kate Hudson, Pedro Pascal, Linkin Park und David Guetta gehören zu den 33 «herausragenden» Persönlichkeiten und Acts, die ab 2027 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten.
- Ein schwedischer Verein verlieh sein Wikingerschiff für Nolans «The Odyssey», das dabei beschädigt wurde. Auf den 6000 US-Dollar Reparaturkosten bleibt er bis heute sitzen.
- Er lieh Hollywood-Stars wie Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson und Dustin Hoffmann seine Stimme: Synchronsprecher Joachim Kerzel ist tot.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Diese Stars werden neu auf dem Hollywood-Boulevard verewigt
- Boot bei Odyssey-Dreh beschädigt – Verein wartet auf 6000 Dollar
- Mehr als 30 Jahre die deutsche Stimme von Sir Anthony Hopkins
- «Nichts geplant»: Gottschalk will nicht mehr öffentlich auftreten
- Saype bemalt wieder Wiesen über Villars-sur-Ollon
- «Godzilla»-Star Kaylee Hottle mit nur 19 Jahren gestorben
- EU stellt Unterstützung für Kunstbiennale in Venedig ein
- Von der Fast-Pleite zum Rekord: US-Kinokette mit besten Zahlen